ASSISTIR AO VIVO FC Dallas x Houston Dynamo MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2025, HOJE (27/04), PALPITES

A partida entre FC Dallas x Houston Dynamo é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (27) às 21H30 hs (horário de Brasília). A partida tem FC como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

MLS – Prévia: FC Dallas x Houston Dynamo – Palpites, Escalações e Prognóstico (27/04, 21h30 de Brasília)

No sábado, 27 de abril de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), FC Dallas e Houston Dynamo se enfrentam no Toyota Stadium pela Major League Soccer (MLS). O clássico texano promete fortes emoções em um momento importante da temporada.

Panorama da Partida

O FC Dallas chega pressionado. A equipe venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas e amarga as últimas posições da conferência Oeste. O técnico Nico Estévez tem enfrentado críticas, principalmente pela falta de criatividade ofensiva e vulnerabilidade na defesa.

Já o Houston Dynamo vive uma fase mais estável. Apesar de ter empatado na última rodada com o Austin FC, o time comandado por Ben Olsen tem se mostrado competitivo e ocupa atualmente a zona de playoffs. A equipe aposta no entrosamento e na boa fase de seus principais jogadores para sair com os três pontos mesmo fora de casa.

Histórico do Confronto

Este clássico texano é sempre muito disputado. Nos últimos cinco encontros, o Houston Dynamo levou a melhor em três oportunidades, com uma vitória do FC Dallas e um empate. Em 2024, os dois times empataram por 1 a 1 na mesma arena.

Destaques e Expectativas

O FC Dallas busca uma recuperação diante de sua torcida, mas terá pela frente uma equipe mais organizada taticamente. O Houston aposta na velocidade dos seus pontas e na criatividade de Héctor Herrera no meio-campo para desequilibrar.

Palpite: FC Dallas 1 x 2 Houston Dynamo

A tendência é de um duelo equilibrado, mas o momento mais positivo do Houston Dynamo e sua consistência tática fora de casa o colocam como favorito.

Prováveis Escalações

FC Dallas (4-3-3):

Paes; Twumasi, Ibeagha, Tafari, Farfan; Illarra, Pomykal, Obrián; Arriola, Ferreira, Velasco.

Desfalques:

Kamungo (lesionado), Lletget (em recuperação).

Houston Dynamo (4-2-3-1):

Clark; Dorsey, Hadebe, Escobar, Smith; Herrera, Artur; Bassi, Carrasquilla, Ibrahim; Aliyu.

Desfalques:

Steres (lesão), Franco Escobar (suspenso).

Fique ligado para mais análises e prévias exclusivas da MLS com horários adaptados para o público brasileiro!