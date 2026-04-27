Festa do Pé de Soja Solteiro movimentou Laguna Carapã com tradição, tecnologia e safra em alta

O município de Laguna Carapã se preparou para mais uma edição da tradicional Festa do Pé de Soja Solteiro, evento que, ao longo dos anos, consolidou-se como um dos principais atrativos da região de fronteira. A 26ª edição aconteceu entre sexta-feira (24) e este domingo (26), no Parque de Exposições Colorindo Pezzarico, em celebração aos 34 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

A programação reuniu atividades voltadas ao agronegócio e ao entretenimento, com exposição de produtos e maquinários agrícolas, praça de alimentação, parque infantil e apresentações musicais. O concurso do Pé de Soja Solteiro manteve-se como destaque, atraindo produtores de diferentes regiões do Brasil e também de países vizinhos, como Paraguai e Argentina.

O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância do evento para o fortalecimento da economia e da identidade regional.

“O Pé de Soja Solteiro é uma festa super tradicional, já estabelecida no calendário da soja e de Mato Grosso do Sul. Ela realça toda a força da cultura da soja e da cadeia produtiva, que envolve industrialização, transporte e assistência técnica.”

O concurso visa premiar o cultivo de uma única planta de soja desenvolvida de forma isolada, com técnicas intensivas de manejo para alcançar alto desempenho produtivo. Em 2025, a produtora Rosemar Fonseca de Souza registrou uma marca expressiva, com 11.813 vagens, um dos melhores resultados da história da competição. Para a edição atual, a premiação incluiu uma moto zero quilômetro ao vencedor, além de televisores e aparelhos de ar-condicionado para os demais colocados.

O governador destacou ainda o caráter educativo e tecnológico do evento, com a participação ativa de estudantes e profissionais do setor. “É bonito ver os alunos trabalhando, tanto na agronomia quanto na produção rural, participando inclusive da contagem. Mais do que uma festa, é a reafirmação de um segmento econômico muito relevante para a produção do Brasil.”

Este ano cerca de 80 alunos dos cursos de Agronomia e Produção Agrícola da Unigran fazem a contagem das vagens dos 34 pés de soja inscritos no concurso. Riedel também relacionou o evento ao desempenho recente da safra, apontando o aumento no número de participantes como reflexo direto do momento vivido pelo campo.

“O número recorde de pés de soja inscritos mostra o envolvimento das pessoas, da comunidade de Laguna Carapã e da região. Foi uma safra melhor do que nos últimos anos, mesmo diante de desafios enfrentados pelo produtor.”

O prefeito de Laguna Carapã, Itamar Bilibio, destacou o papel do evento na valorização dos produtores e no desenvolvimento local. “Hoje nós estamos vendo a realização do concurso, que a cada ano vem crescendo. Neste aniversário de Laguna Carapã, é motivo de orgulho apresentar essa festa para a nossa população.”

Bilibio ainda destacou a presença do governador como sinal de alinhamento e reconhecimento ao desenvolvimento do município. “Com a presença do governador aqui, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo, trabalhando para fortalecer o município e valorizar aquilo que é a base da nossa economia.”

O cenário agrícola também contribuiu para o clima de otimismo. Mato Grosso do Sul avançou para a fase final da safra 2025/2026 com projeções superiores às estimativas iniciais. A produtividade média, que era prevista em 52,82 sacas por hectare, foi revisada para 61,73 sacas, impulsionando a expectativa de produção para 17,7 milhões de toneladas.

Em Laguna Carapã, a colheita já havia ultrapassado 95% da área plantada, com resultados considerados expressivos. Em algumas propriedades, a produtividade chegou a atingir até 90 sacas por hectare, reforçando o desempenho positivo do setor.

Combinando tradição, tecnologia e resultados no campo, a festa reafirmou seu papel como vitrine do agronegócio regional e espaço de integração entre produtores, empresas e a comunidade.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom-MS