ESPORTES

Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

A seleção brasileira de rúgbi em cadeira de rodas conquistou, neste domingo (26) em Adelaide (Austrália), o título do Santos Wheelchair Rugby World Challenge 2026. Na grande decisão o Brasil derrotou a seleção da Grã-Bretanha por 58 a 50.

“Foi um torneio incrível para nós. Os atletas jogaram as cinco partidas da competição como se fossem cinco finais. Acredito que merecíamos terminar este torneio assim [com o primeiro lugar]. Com certeza, voltaremos no ano que vem para defender o título”, afirmou o técnico da seleção brasileira, o canadense Benoit Labrecque.

O Santos Wheelchair Rugby World Challenge é uma das principais competições internacionais do calendário da modalidade em 2026 antes da disputa do Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado em São Paulo (SP). Este foi o segundo compromisso internacional da seleção brasileira de rúgbi em CR nesta temporada. Em fevereiro, o Brasil foi campeão da Musholm Cup, disputada na Dinamarca.

Brasil vence Grand Prix de atletismo paralímpico de Rabat

Surfe: Gabriel Medina e Luana Silva são vice em Margaret River

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ESPORTES

Corinthians é eficiente e derrota Athletico na Arena da Baixada

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Corinthians foi mostrou mais eficiência e derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (19) na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida atrasada da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo fora de casa, o Timão alcançou os seis pontos, assumindo a 5ª posição da classificação. Já o Furacão […]
ESPORTES

Rangers x Athletic Bilbao ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (10/04)

Posted on Author boavistaagora.com.br

O jogo entre Rangers x Athletic Bilbao acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo  Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025. Fonte: Notícias da Champions League Veja Também Rangers x Athletic Bilbao: Prévia do Confronto de Quartas de Final da Liga Europa 2024/25 […]
ESPORTES

RESULTADO DO SORTEIO DIA DE SORTE 1025 DE HOJE TERÇA (11/02)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Hoje, ENTRE OUTRAS LOTERIAS, a SORTE gira em torno do sorteio da DIA DE SORTE, uma loteria que conquistou o coração dos apostadores desde por conta do nome, até pela facilidade de jogar. A Loteria Dia de Sorte da Caixa Econômica […]