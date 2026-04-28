Governador prestigia abertura do 41º Congresso dos Gideões e enaltece força da fé que atrai centenas de milhares de pessoas para SC

​Maior encontro missionário do mundo espera reunir 200 mil pessoas em Camboriú nos próximos 10 dias. Fotos: Jonatã Rocha/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello participou neste sábado, 25, da cerimônia oficial de abertura do 41º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora (GMUH), no município de Camboriú. O evento, que já é um marco no calendário de Santa Catarina, transforma a cidade na “Capital das Missões”, movimentando toda a rede hoteleira da região.

​Consolidando sua relação de proximidade e respeito com a comunidade cristã, o governador marcou presença no Congresso pelo quarto ano consecutivo, fazendo questão de incluir a solenidade em sua agenda oficial todos os anos.

​Durante seu discurso para os milhares de fiéis reunidos no local, Jorginho Mello destacou a magnitude da obra social e espiritual realizada pela instituição.

​”Quando o pastor Zilmar me visita para entregar o convite, eu sempre já coloco na agenda essa data, que é uma data sagrada. Venho aplaudir esse trabalho maravilhoso que os senhores fazem, não só em Santa Catarina, não só no Brasil, mas em muitos outros países. A gente precisa ter fé, carinho, apoio e saúde. O ser humano é igual no mundo todo. Eu agradeço a Deus todos os dias pela força, pelo entusiasmo e pela coragem”, afirmou o governador.

​O presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Zilmar Miguel, celebrou a dimensão que o evento alcançou e o impacto do trabalho missionário ao redor do globo. “Que gratidão poder dar abertura ao 41º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. É graças a Deus que nós podemos estar aqui hoje nesse momento. A chama missionária não pode se apagar”, declarou o líder religioso.

Também participaram da abertura do encontro religioso o prefeito de Camboriú Leonel Pavan, a deputada federal Carol De Toni, o deputado estadual Junior Cardoso, o deputado estadual Marcos da Rosa, entre outras autoridades.

​Com a expectativa de receber cerca de 200 mil pessoas ao longo dos 10 dias de programação ininterrupta, o Congresso Internacional de Missões dos Gideões é considerado o maior do gênero no mundo.

São cultos diários e sem intervalos, das 08h às 22h. O evento conta com a participação de dezenas de pastores, cantores de renome nacional e internacional, além de caravanas de todas as regiões do Brasil e do exterior.

​Sobre o evento:

​Data: 25 de abril a 04 de maio de 2026

​Locais: Pavilhão dos Gideões e Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen (Centro, Camboriú – SC)

​Dinâmica: Cultos das 08h às 22h.

​Acesso: Totalmente gratuito ao público.

​A 41ª edição também conta com transmissão oficial em 4K, operando 24 horas por dia através da TV Gideões, YouTube e aplicativo oficial, garantindo que o evento de Santa Catarina alcance lares no mundo inteiro.

​Mais informações para a imprensa:

Secretaria de Estado da Comunicação – Governo de Santa Catarina

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