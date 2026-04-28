Moradores prestigiam programação especial pelo aniversário de 48 anos do bairro Bancários

Moradores dos Bancários prestigiaram, na tarde deste sábado (25), uma programação especial que a Prefeitura de João Pessoa está realizando no Parque Linear das Três Ruas, em celebração ao aniversário de 48 anos do bairro. Quem esteve por lá, contou com atividades de cultura e lazer, além de ações sociais voltadas para toda a família. Promovida pelo Comitê Gestor do Parque, a festa conta com o apoio de diversas secretarias municipais e segue neste domingo (26), a partir das 8h.

O presidente do Comitê Gestor do Parque das Três Ruas, João Eduardo, destacou a organização e a importância da celebração. “Esse é um evento construído com muito planejamento e integração entre poder público, parceiros e a comunidade. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro, organizado e acolhedor, valorizando a cultura, o lazer e o convívio familiar aqui no Parque das Três Ruas”, afirmou.

Ele ressaltou que a programação foi pensada para contemplar todas as idades e ressaltou o papel do parque como espaço de integração social. “O Parque das Três Ruas hoje é um verdadeiro ponto de encontro das famílias, e essa celebração reforça esse sentimento de pertencimento e o orgulho que temos do nosso bairro”, acrescentou.

Público – A empresária Marley Tanaka é de São Paulo e adotou João Pessoa – precisamente o bairro dos Bancários – como morada há cinco anos. “Eu sou suspeita para falar do bairro, que eu amo, onde faço caminhada todos os dias. Acho que essa programação contribui para juntar a população, que pode ver essas coisas bonitas e ajuda também os pequenos empresários, que são muitos na gastronomia, no artesanato. É super válido esse aconchego, as pessoas são muito simpáticas e vêm com esse propósito de estar junto e passar uma tarde diferente com as crianças. Acho muito importante tudo que é feito nesse sentido para a população”, afirmou.

A enfermeira Núbia Borges fez questão de participar da celebração pelo aniversário dos Bancários: “Eu acho muito importante o cuidado com o nosso bairro. Esse momento de comemoração no Parque Linear contribui para a socialização das famílias, dos amigos, agregando mais para o pequeno empreendedor. Estou achando tudo maravilhoso. Só temos a comemorar por tanta conquista”, afirmou.

A comerciante Keith Cristine Freitas Paredes afirmou que, além de comemorar mais um ano do bairro, é uma chance de mostrar seu trabalho. “Sempre que tem esses eventos é uma oportunidade para nós, que somos pequenos empreendedores. Tem muita gente por aqui. Está tudo muito bom”.

Para a comerciante Telma Bezerra, empreendedora no ramo da sustentabilidade, o momento é de curtir o bairro e trabalhar: “É um dia comemorativo, temos um final de semana cheio de atrativos aqui, de coisas para se ver, para comer, sem contar que hoje fomos abençoados com um dia de sol. Esse momento é um verdadeiro presente para o nosso bairro”.

Os irmãos Eduardo e Felipe, que moram no bairro Expedicionários, souberam da festa e foram conferir. “Eu acho a estrutura aqui muito bonita, tudo bem organizado. É realmente para comemorar”, disse Eduardo Camboim, estudante de Química. Já Felipe Camboim, estudante de Medicina, destacou suas impressões sobre o bairro e a festa: “Está muito bom aqui, tudo muito bonito. Os acessos ao bairro estão melhores e o espaço ficou muito bacana porque concentra muita coisa, inclusive bons eventos como este”, pontuou.

A fisioterapeuta Alana Damaris Lopes de Oliveira Muniz aproveitou para levar seu pet Pituxa no Castramóvel, onde a cadelinha foi vacinada e sua tutora recebeu orientações sobre os cuidados com o animal. “É uma oportunidade boa para tirar dúvidas, fazer uma pequena consulta para quem não teve tempo durante a semana. É um alívio no bolso e ganhei tempo para cuidar melhor da saúde dela”.

Maria Fernanda Belmont, veterinária do Castramóvel, explicou que está sendo oferecida orientação e vacina antirrábica. “As pessoas têm alguma dúvida com o animalzinho e a gente ajuda. O movimento está ótimo agora à tarde. Também orientamos sobre como ter acesso à castração”.

Sábado – Dentro da programação, houve atendimento veterinário na ação ‘Castramóvel nos Bairros’, da Secretarias de Meio Ambiente (Semam), com cadastro para castrações e exames laboratoriais para cães e gatos, atendimento que também acontece neste domingo. Para ter acesso, os tutores devem levar seus pets ao local – ao lado da pista de skate.

Neste sábado, também teve atividade da Semana Escoteira – Grupo Amary: Árvore Frondosa; encontro de colecionáveis com LPs, figurinhas, vinis, moedas, selos e máquinas antigas, além do Festival de Gastronomia; Feira de Artesanato e um aulão de dança de salão no ritmo do forró da Escola Dance Mais. A festa contou ainda com apresentações da banda Drum Corps Independente PB, do DJ Morais e teve também sarau de poesia.

O projeto conta com o trabalho integrado das secretarias de Meio Ambiente (Semam), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Autarquia Municipal Especial de Limpeza (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Confira a programação deste domingo (26)

8h às 16h

Castramóvel – Atendimento médico veterinário e cadastro para castração e exames laboratoriais.

Treino funcional

Dia de Brincar: Festa para crianças com distribuição de chocolates, brinquedos infláveis e animação com o grupo Sementes de Luz.



A partir das 15h

Encontro de colecionáveis – carros e motos

Festival de Gastronomia

Feira de Artesanato

Apresentação do Baticumlata – grupo de percussão formado por agentes de limpeza da Emlur, que utiliza materiais recicláveis como instrumentos

Show com o cantor pessoense Yuri Carvalho.