Leo Bezerra acompanha a 3ª Corrida Paraibana pelo Autismo e destaca atuação da Prefeitura no estímulo à inclusão social

A Capital paraibana recebeu, neste domingo (26), no Busto de Tamandaré, a 3ª edição da Corrida Paraibana pelo Autismo, uma das maiores iniciativas do Brasil voltadas à inclusão e à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, em parceria com a Associação Paraibana de Autismo (APA), o evento contou com a presença do prefeito Leo Bezerra, que destacou o trabalho realizado pela gestão municipal em benefício dos autistas.

“Nós fazemos um trabalho muito especial em relação ao autismo e, por isso, quero agradecer a toda a nossa equipe, não só de Esporte, mas todas as secretarias, todos empenhados para que essas crianças e adultos autistas possam ter um melhor conforto. A Prefeitura vai estar sempre de portas abertas para as pessoas que mais precisam e que Deus possa abençoar a nossa gestão”, declarou o prefeito.

Marcus Alves, diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), destacou que a corrida é uma experiência que vem crescendo: “Este ano, tivemos 1.500 corredores, mas além do número, é a empolgação das pessoas, a motivação que elas têm para dar visibilidade à causa dos autistas e, principalmente, à política municipal em defesa do autismo que desenvolvemos há cinco anos na Funjope e na Prefeitura de João Pessoa, com o estímulo do prefeito Leo Bezerra. Ficamos muito contentes de poder ofertar à cidade uma corrida tão bonita e especial como essa”, pontuou.

A presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), Hosana Carneiro, também comemorou a realização da terceira edição da corrida: “Esse é um momento de concretização de sonhos. Chegar aqui com tantas pessoas correndo, sendo 300 autistas incluídos. Encontrar tantos gestores, pessoal da Educação, do Esporte, é uma demonstração de que a inclusão está realmente acontecendo em João Pessoa. O autista e sua família têm direito de estar aqui. Agradeço também a Marcus Alves, sempre à frente, estimulando e abraçando a causa”.

Famílias – Os pais e familiares que levaram suas crianças autistas para participar da 3ª edição da Corrida Paraibana pelo Autismo comemoraram a oportunidade da inclusão de seus filhos.

Aline Carvalho da Silva é mãe atípica de Natanael, 7 anos, e participou da corrida. Para ela, foi um momento especial ao lado do filho. “A importância dessa corrida é conscientizar as pessoas a ter mais empatia, a incluir, a colocar mais inclusão nas escolas. Acredito que hoje a maior dificuldade de uma mãe atípica com seus filhos é o acesso a algumas escolas e também à sociedade que ainda tem muito tabu sobre o tema autismo. Isso precisa mudar urgente. Aqui é uma forma de chamarmos a atenção para o que vivemos todos os dias. Não é fácil”, comentou.

Pai de Eric, de 7 anos, o comerciante Leandro Soares também ressaltou a relevância do evento. “Esse é um momento importante porque incentiva as pessoas a cuidar mais da saúde, mas também estimula as crianças atípicas. Sabemos que nem sempre os pais conseguem levar seus filhos autistas para eventos como esse. É bom demais quando o poder público trabalha e dá visibilidade à nossa causa”, destacou.

Artista autista – Um dos destaques desta edição foi a camisa oficial do evento, que trouxe uma arte criada pela artista plástica autista Anna Beatriz, de 14 anos. No local da corrida, ela realizou uma exposição de suas obras que retratam, principalmente, a figura feminina.

“Ela tem esse dom, é autodidata. Desde pequena, observamos em casa e começamos a investir no material. Essas imagens saem da imaginação dela e ela coloca no papel. Nós colocamos molduras e estamos expondo agora. Beatriz tem suas limitações, mas nós tentamos abraçar e estimular para que ela vença e que tenha essa arte como profissão”, comentou Cristiane Jorge de Sousa Cavalcante, mãe de Beatriz.

Homenagem – Durante a corrida, a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro, e servidores da Pasta fizeram uma homenagem à professora Rejane Lira, que faleceu recentemente. Ela lembrou que Rejane era a chefe da Divisão de Educação Especial e que tinha um trabalho brilhante.

“Hoje temos um entendimento que a educação especial do Município tem um divisor que é antes e depois da professora Rejane Lira, que era dedicada, atenciosa, conhecia pelo nome todos os alunos da Rede com deficiência, sabia a história de cada um. Fará falta, mas eu tenho certeza de que ela, de lá, está guiando a gente que ficou aqui para continuar cuidando desse público que tanto precisa de ajuda”, destacou América Castro.

O viúvo, Rildo Campelo, afirmou que todos os anos ele e a esposa sempre estavam na corrida, mas ele nunca havia corrido porque tem problema no joelho. “Hoje decidi homenageá-la e corri também. Rejane fez muito pela educação e todos dizem que ela foi um marco na parte de educação especial. Acredito que esse legado vai ficar para o resto da vida na Prefeitura de João Pessoa”, declarou.

Vencedores – A corrida contou mais de 1.500 atletas inscritos para percursos de 5km e 10km, além da modalidade Family Run. Entre os atletas participaram ex-prefeito Cícero Lucena e a ex-primeira-dama Lauremília Lucena. Também estiveram presentes no evento o secretário de Esportes, Joãozinho Neto, o executivo Juliano Sucupira, além do deputado federal Mersinho Lucena.

Receberam medalhas os cinco primeiros colocados de cada categoria. Nos 5km PCD feminino, o primeiro lugar foi de Roberta Gomes da Silva Santos; em segundo, Paula Andrea Costa; em terceiro, Mara Medeiros Nóbrega; em quarto, Raquel de Cássia Oliveira da Silva; em quinto lugar, Arilu Cavalcante Pequeno.

No masculino, Júnior Targino da Silva foi o primeiro colocado, com Francisco Henrique em segundo, Jean Pierre Félix em terceiro, Erivelton Barbosa Cândido em quarto e Valter Silva na quinta colocação.

Na categoria geral 5km feminino, as campeãs foram Verônica Carvalho Herino Gehrke em primeiro lugar, Kelly Ramalho Freire em segundo, Rafaella de Melo Soares em terceiro, Letícia Aires Benjamin em quarto lugar e Nathalia Caroline na quinta colocação.

No masculino, os vencedores foram Marco Patrício em primeiro lugar, Eromilson Marques Bernardino em segundo, André Lima dos Santos em terceiro, Josias do Nascimento da Silva na quarta colocação e Severino da Silva Santos em quinto lugar.

No geral 10km, Raquel Lana conquistou a primeira colocação, Suelen Kivia da Silva Ferreira chegou em segundo lugar, Aline Midian Costa Macena ficou na terceira colocação, Anna Angélica Araújo Barros Franca na quarta e, na quinta, Geane Francisco de Andrade.

Entre os homens, Alexandre Luiz dos Santos em primeiro, Romário Davi de Franca em segundo, Antônio Santo na terceira colocação, Romeryto César Viana Pinto em quarto lugar e Edilson de Brito Silva em quinto.

Durante a programação, teve show da cantora, Mari Bigio, apresentação musical com crianças autistas e também a entrega de prêmios especiais para a adolescente Beatriz, que mora em Santa Rita e participa do projeto Somos Capazes, desenvolvido pela Funjope; para Anna Beatriz, artista autista; para o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves; para Hosana Carneiro, presidente da APA e Karla Albuquerque, da Clínica ProKids, patrocinadora oficial do evento.

Esporte, conscientização e cidadania – Consolidada no calendário esportivo e social da Capital paraibana, a Corrida Paraibana pelo Autismo convida não apenas os inscritos, mas toda a população a participar e refletir sobre a importância da inclusão.