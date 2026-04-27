ESPORTES

Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro

O Palmeiras mostrou eficiência para derrotar o Bragantino por 1 a 0, na noite deste domingo (26) no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, para permanecer na liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

Graças aos três pontos somados fora de casa, o Verdão chegou aos 32 pontos na 13ª rodada da competição. Já para o Massa Bruta o revés representou permanecer com 17 pontos, na 9ª colocação da classificação.

Em um confronto muito parelho, a vitória da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi garantida graças a gol do argentino Flaco López aos 20 minutos do primeiro tempo após jogada de muita raça do atacante paraguaio Ramón Sosa.

Já a vice-liderança do Brasileiro continua sendo ocupada pelo Flamengo, que, atuando em Belo Horizonte, superou o Atlético-MG por 4 a 0 com gols de Arrascaeta, Plata e Pedro (dois). Com o resultado o Rubro-Negro alcançou os 26 pontos. Com o revés em casa, o Galo fica na 15ª posição com 14 pontos.

Com a mesma pontuação, mas ocupando a terceira colocação, o Fluminense superou a lanterna Chapecoense por 2 a 1 no estádio do Maracanã graças ao faro de gol do atacante John Kennedy. O Tricolor das Laranjeiras abriu o placar com Savarino em cobrança de pênalti, mas a Chape igualou com um belo chute de longa distância de Ênio. E quando tudo indicava que o confronto terminaria em igualdade, o camisa nove do Flu decidiu a partida.

Outros resultados:

Corinthians 1 x 0 Vasco
Grêmio 1 x 0 Coritiba
Athletico-PR 3 x 1 Vitória

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

ESPORTES

União Corinthians e Pinheiros mantém favoritismo em Casa e vencem no NBB 2024/25

Posted on Author boavistaagora.com.br

União Corinthians e Pinheiros Vencem em Casa no NBB 2024/25 Na noite de segunda-feira (17), as equipes mandantes União Corinthians e Pinheiros conseguiram importantes vitórias no Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25, se destacando em suas respectivas partidas. União Corinthians Supera o Paulistano No ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), o União Corinthians […]
ESPORTES

Brasil encontra velhos conhecidos na primeira fase da Copa

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5) no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos), os Grupos da Copa do Mundo de 2026. E ficou definido que o Brasil encontrará velhos conhecidos na primeira fase da competição: Marrocos, Escócia e Haiti. Destaque em 2022 O primeiro adversário da seleção brasileira no Mundial disputado nos Estados Unidos, no […]
ESPORTES

Boston Celtics x Phoenix Suns

Posted on Author boavistaagora.com.br

