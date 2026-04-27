Agência Minas Gerais | Governo de Minas anuncia expansão do Colégio Tiradentes em Araxá e escola estadual vai sediar nova unidade

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O governador Mateus Simões anunciou, neste domingo (26/4), na Praça de Serviços do Governo Presente, em Araxá, que o município será contemplado com uma nova unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM).

“Quero dizer que é uma honra anunciar a expansão do Colégio Tiradentes aqui, em Araxá. E dizer que os colégios Tiradentes são hoje 30 no estado de Minas Gerais e eles passam a 60 ainda esse ano com a minha autorização, por um motivo simples: os militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros merecem que os filhos possam estudar numa escola militar, para que eles tenham segurança, tranquilidade e alinhamento da formação dos seus filhos”, disse Mateus Simões.

A escola escolhida para sediar a nova unidade do Colégio Tiradentes foi a Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi, localizada na Rua Santo Antônio, 727, bairro Santo Antônio, em Araxá.

Vila do Artesanato

Dando continuidade aos compromissos oficiais na Praça de Serviços, Simões assinou, neste domingo (26/4), um despacho governamental referente às obras de melhorias da Vila do Artesanato.

“Assinando aqui neste momento a determinação para que a Codemge já na próxima semana, publique o edital de licitação da nova praça de alimentação e da extensão da cobertura da Vila do Artesanato. Com isso, a gente chega num novo ciclo de uso daquele equipamento turístico, mas que é também um equipamento de uso para diversão, lazer da população de Araxá”, destacou o governador.

Com a assinatura, será publicado pela Codemge, na terça-feira (28/04), o edital para obras de melhorias da Vila do Artesanato. O mesmo edital também contempla as obras para implantação da estrutura da Praça de Alimentação, no espaço entre a Igreja e o Centro Espírita, além da drenagem de uma via do Barreiro próxima à futura Praça, local que atualmente acumula água em períodos chuvosos.

Com investimento estimado em R$ 2,1 milhões, a assinatura do contrato está prevista para julho, com prazo de execução das obras em 6 meses e previsão de conclusão no fim de 2026. Essa iniciativa, reforça o compromisso do Estado com a valorização da cultura mineira e o desenvolvimento sustentável, garantindo espaços de qualidade para a comunidade e os turistas.

Queijo Super Ouro

O governador Mateus Simões também visitou o estande da Emater-MG, onde entregou uma medalha e certificado ao produtor Alexandre Honorato, que em abril deste ano, foi o vencedor nas categorias Super Ouro (Queijo Minas Artesanal de Casca Florida Natural) na Prata (Mini Minerim, com 60 dias de maturação).

Praça de Serviços – Governo Presente

Finalizando os compromissos em Araxá, o governador vistoriou a Praça de Serviços do Governo Presente e acompanhou as equipes de diversas áreas do Governo de Minas oferecendo serviços gratuitos aos cidadãos, reunidos em um só lugar.

A iniciativa visa facilitar o acesso a direitos básicos, reduzindo filas, deslocamentos e burocracias, além de promover escuta qualificada e atendimento humanizado.