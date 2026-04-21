Prefeitura de Nova Iguaçu realiza força-tarefa de tapa-buraco no Centro durante feriado

A Prefeitura de Nova Iguaçu realizou, nesta terça-feira (21), uma operação tapa-buraco nas principais vias do Centro da cidade, com o objetivo de recuperar o pavimento e melhorar a fluidez do trânsito. A ação, coordenada pela Subsecretaria da Cidade, ligada à Secretaria Municipal de Governo, mobilizou uma equipe de 48 trabalhadores e utilizou mais de 80 toneladas de massa asfáltica.

Os trabalhos começaram pelo Viaduto Dom Adriano Hipólito, um dos principais acessos do município, onde equipes atuaram na correção de irregularidades no asfalto que vinham prejudicando a circulação de veículos. Agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana deram apoio à ação. O viaduto ficou fechado nos dois sentidos por duas horas para que o serviço fosse concluído com rapidez e segurança.

A operação também se estendeu a importantes corredores viários, como as avenidas da Luz, Nilo Peçanha, Governador Portela, Marechal Floriano e Coronel Bernardino de Mello, além de trechos da Via Light.

De acordo com o subsecretário da Cidade, Rodrigo Gatto, a iniciativa tem caráter emergencial e visa restabelecer a trafegabilidade das vias, reduzindo riscos para motoristas e pedestres.

“Aproveitamos a redução do fluxo de veículos na cidade durante o feriado de Tiradentes para intensificar as intervenções e minimizar os impactos no trânsito no Centro. O objetivo é recuperar a camada superficial do asfalto, garantindo mais fluidez e segurança aos motoristas”, destacou.

A ação faz parte de uma estratégia contínua de manutenção viária no município, executada em diversos bairros, como Cobrex, Santa Rita e Comendador Soares, além das estradas de Adrianópolis e Federal de Tinguá e de acessos importantes da cidade. Ao todo, a força-tarefa desta terça-feira recuperou mais de 200 pontos críticos.

No caso da Via Light, o serviço atual é paliativo e não substitui a obra definitiva já prevista pela Prefeitura de Nova Iguaçu. O trecho passará por fresagem e recapeamento completo, com a substituição total da camada asfáltica. A intervenção emergencial busca conter o avanço da deterioração e garantir condições mínimas de circulação até a execução da obra estrutural.

Paralelamente às melhorias no pavimento, o município também tem investido na modernização da iluminação pública. Nova Iguaçu já ultrapassou a marca de 60 mil luminárias de LED instaladas, incluindo a Via Light, onde houve adequação da infraestrutura elétrica após a ampliação da pista.

As ações integram um conjunto de intervenções voltadas à mobilidade urbana, que inclui ainda obras estruturais, como a duplicação do Viaduto Dom Adriano Hipólito.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é promover a recuperação integrada da malha viária, aliando segurança, eficiência e melhores condições de circulação para a população.