Por MRNews



Santander anuncia mudanças nesta segunda-feira e reacende debate sobre atraso no segmento de alta renda

O Santander promete anunciar novidades nesta segunda-feira voltadas ao público de alta renda, movimento que já desperta expectativa entre clientes e o mercado financeiro. Embora a instituição siga como uma das maiores do país, especialistas e consumidores avaliam que o banco ainda está atrasado quando o assunto é competir no segmento premium, especialmente diante do avanço de rivais que modernizaram benefícios e programas de recompensa.

Nos últimos anos, bancos tradicionais e digitais passaram a investir pesado em cartões exclusivos, acesso ilimitado a salas VIP, plataformas de viagem robustas e programas de pontos mais agressivos. Nesse cenário, o Santander tenta recuperar espaço em uma faixa de clientes cada vez mais exigente e menos fiel às marcas tradicionais.

Segmento premium exige mais do que nome forte

Ter tradição no mercado já não basta para conquistar o consumidor de alta renda. Hoje, o público premium compara pontuação por dólar gasto, facilidade de isenção de anuidade, benefícios internacionais, cashback, experiências exclusivas e qualidade do atendimento.

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É justamente nesse ponto que muitos clientes entendem que o Santander ficou para trás. Mesmo contando com produtos conhecidos no mercado, o banco ainda enfrenta críticas por não entregar vantagens tão competitivas quanto outros concorrentes que avançaram rapidamente no setor.

Unlimited ainda gera críticas

O principal cartão premium do banco, o Santander Unlimited, frequentemente aparece no centro das discussões. Apesar da proposta sofisticada e da bandeira premium, sua pontuação de 2,6 pontos por dólar gasto é vista por muitos usuários como abaixo do esperado para um cartão topo de linha.

Em um mercado onde alguns concorrentes já entregam patamares superiores, bônus frequentes e maior flexibilidade em transferências para companhias aéreas, o Unlimited acaba sendo pressionado por comparação direta.

Mudanças chegam em momento decisivo

O anúncio desta segunda surge em momento estratégico. O público de alta renda está mais atento do que nunca ao custo-benefício real de manter relacionamento bancário. Muitos clientes concentram investimentos e gastos em instituições que oferecem retorno tangível.

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Se o Santander quiser retomar protagonismo nesse segmento, será preciso ir além de ajustes cosméticos. O mercado espera melhorias reais em pontuação, benefícios internacionais, salas VIP, experiências e relacionamento diferenciado.

Expectativa do mercado

Entre clientes e especialistas, existe a percepção de que o Santander tem estrutura, marca forte e base relevante para crescer no segmento premium, mas precisa acelerar decisões. O banco ainda é respeitado no setor, porém corre contra o tempo diante da evolução dos concorrentes.

As mudanças desta segunda podem indicar se o Santander finalmente decidiu entrar de vez na disputa da alta renda — ou se seguirá sendo visto como uma instituição ainda atrasada em um dos mercados mais lucrativos do sistema financeiro.

Tags: Santander, alta renda, Santander Unlimited, cartões premium, pontos por dólar, banco premium, mercado financeiro