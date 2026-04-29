Prefeitura inicia cadastro para castração de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza, a partir desta segunda-feira (27) até a sexta-feira (30), o cadastro prévio presencial para castrações de cães e gatos, no CCZ, localizado no bairro dos Bancários. A iniciativa faz parte da ação ‘Sábados da Proteção Animal’, que vai realizar castrações gratuitas para os pets, destinadas a tutores e protetores do Município.

“Esse evento representa um grande avanço nas políticas públicas de proteção animal do nosso Município. A castração gratuita é uma medida essencial para o controle populacional de cães e gatos, ajudando a reduzir casos de abandono, maus-tratos e a superlotação de animais em situação de rua. Quando promovemos ações como essa, estamos cuidando não apenas dos pets, mas também da saúde pública e do bem-estar de toda a comunidade”, observou a diretora geral do CCZ, Gabriela Azevedo.

O objetivo da ação – conforme continuou – é apoiar tutores e protetores, oferecendo acesso gratuito a um serviço fundamental e incentivando a guarda responsável. “Convidamos a população a participar, realizando previamente o cadastro para fazer o procedimento. Cuidar dos animais é uma responsabilidade coletiva e um compromisso de todos nós”, ressaltou.

Castrações – Os animais previamente cadastrados serão submetidos às castrações nos dias 9, 16, 23 e 30 de maio, sendo 30 por dia e até cinco animais por responsável. A iniciativa da gestão, realizada pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses, reforça o compromisso com o bem-estar animal, o controle populacional ético e a promoção da saúde pública.