Por MRNews



Ronnie Von relembra parada cardíaca e faz forte desabafo sobre saúde aos 81 anos: ‘Sem poder respirar’

O apresentador e cantor Ronnie Von emocionou o público ao revelar detalhes de um momento delicado que enfrentou recentemente envolvendo sua saúde. Aos 81 anos, o artista contou que passou por graves complicações médicas após sofrer uma parada cardiorrespiratória, situação que exigiu cuidados intensivos e acompanhamento especializado.

Conhecido por sua longa trajetória na televisão brasileira, Ronnie abriu o coração ao comentar como o episódio mudou sua rotina e sua forma de enxergar a vida.

Ronnie Von relata sensação assustadora após procedimento

Durante entrevista concedida à revista GQ Brasil, o apresentador descreveu o susto vivido após uma cirurgia. Segundo ele, a recuperação da anestesia trouxe sintomas intensos e inesperados.

Palestinos vão às urnas em eleições municipais

Homem atira durante jantar de Trump com correspondentes em Washington

Ronnie relatou que sentia a pressão arterial subir repentinamente e experimentava uma forte sensação de falta de ar. Em seu depoimento, comparou o momento à sensação de estar submerso, sem conseguir respirar, mesmo permanecendo consciente.

A sinceridade do artista chamou atenção de fãs e admiradores, especialmente por expor um momento tão vulnerável.

Uso de máscara para apneia faz parte da nova rotina

Após os problemas enfrentados, Ronnie Von revelou que passou a dormir utilizando máscara para tratar apneia do sono. O equipamento é comum para pacientes que sofrem interrupções respiratórias durante o descanso noturno.

Com bom humor, ele comentou que o acessório o faz lembrar o personagem Darth Vader, ícone da cultura pop. Apesar da brincadeira, deixou claro que a adaptação nem sempre é simples e que o tratamento impacta diretamente o conforto no dia a dia.

Estacionamento Premium BRB no Aeroporto de Brasília; como funciona, vagas e quem pode usar

Salas VIP no Aeroporto de Brasília: guia completo para aproveitar lounges e benefícios em BSB

Reflexão sobre envelhecimento e finitude

Em outro momento da entrevista, Ronnie Von afirmou que não sente medo da morte, mas ressaltou que deseja evitar sofrimento físico intenso.

O artista também refletiu sobre como a sociedade costuma romantizar a velhice. Para ele, o envelhecimento traz limitações reais e desafios que muitas vezes são ignorados quando se fala em “melhor idade”.

A declaração repercutiu justamente por trazer uma visão honesta sobre o passar do tempo, algo com que milhões de pessoas se identificam.

Episódio serviu de alerta

Ronnie ainda relembrou uma situação simples do cotidiano em que tentou subir em uma goiabeira e acabou se machucando. O episódio, segundo ele, serviu como lembrete de que o corpo responde de forma diferente com o avanço da idade.

Mesmo diante das dificuldades, o apresentador segue ativo e demonstrando lucidez, carisma e senso de humor — características que marcaram sua carreira por décadas.

Fãs demonstram apoio nas redes sociais

Após a repercussão do relato, muitos fãs manifestaram carinho e mensagens positivas ao artista. Ronnie Von mantém uma base fiel de admiradores que acompanham sua trajetória desde os tempos de sucesso musical e da televisão.

A preocupação do público com o estado de saúde de figuras conhecidas costuma ser grande, especialmente quando nomes tão queridos compartilham batalhas pessoais.

Tags

Ronnie Von, Ronnie Von saúde, parada cardíaca Ronnie Von, Ronnie Von apneia, famosos, celebridades, TV Prime, Ronnie Von 81 anos