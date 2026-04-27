Agência Minas Gerais | Governo de Minas anuncia mais de R$ 300 milhões em obras de infraestrutura rodoviária para municípios do Triângulo Mineiro

Relacionadas



O governador Mateus Simões anunciou, na tarde deste sábado (25/4), investimentos superiores a R$ 300 milhões em 16 obras rodoviárias, no Triângulo Mineiro. O anúncio ocorreu logo após reunião com autoridades municipais, na Praça de Serviços do Governo Presente, em Uberaba, capital provisória do estado, até este domingo (26/4).

“Gostaria de começar anunciando o que ficou definido, em termos de cronograma, para ordem de serviços ainda em 2026: recuperação da ponte Delta a Igarapava; terceiras faixas da AMG-2545, acesso à Veríssimo; recuperação de asfalto em estradas de municípios como Itapajipe, Frutal, Planura e Pirajuba; além da liberação de recursos para obras em Conceição das Alagoas a Campo Florido”, anunciou o governador.

Investimentos para 2027 e 2028

“São 16 obras ao final, entendendo a prioridade de cada uma, analisando qual é a mais importante em cada momento, negociando com prefeitos e deputados para que a gente possa atender a todos e, principalmente, à população dessas regiões”, explicou Simões.

Para 2027, estão previstas obras como o contorno viário de Ibiá, o trevo de Tapira, na BR-146, obras na MG-426 e MG-493, em Iturama. Ainda para Iturama, também estão previstas intervenções próximas ao presídio da cidade, além de obras em pontes da MG-428, que possuem limitação de carga.

“Já para 2028, o início da obra mais esperada da região, que é a intervenção de Medeiros – Pratinha, estimada em R$ 170 milhões”, concluiu o governador.

Praça de Serviços

O governador Mateus Simões aproveitou as agendas deste sábado (25/4) em Uberaba e também esteve na Praça de Serviços do Governo Presente. Por lá, ele conferiu de perto a prestação de serviços como emissão da nova Carteira Nacional de Identidade (CNI), castração de cães e gatos, regularização de serviços da Cemig e Copasa, além de dar um passeio pela feira dos produtores da Emater-MG.

A ação, realizada na Praça Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba, ocorre também neste domingo (26/4), de 9h às 16h, e a população uberabense poderá contar, mais uma vez, com os serviços prestados por diversos órgãos do estado bem de perto.