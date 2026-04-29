Sesc Partituras apresenta Série Brasilidades com concertos que celebram a música brasileira em Roraima



Foto: Sesc



O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) realiza na próxima quarta-feira, 29, e quinta, 30, a etapa regional do Sesc Partituras com a “Série Brasilidades”. Assim, é uma programação dedicada à valorização da música instrumental e de concerto brasileira. A saber, as apresentações acontecem no Teatro Jaber Xaud, na unidade Sesc Mecejana, a partir das 20h.

O projeto, desenvolvido pelo Departamento Nacional do Sesc, tem como objetivo difundir, valorizar e preservar a produção musical brasileira. Desse modo, promovendo o acesso democrático à cultura e incentivando a formação de público. Em Roraima, a iniciativa ganha força com concertos, recitais e ações formativas que aproximam a população da riqueza sonora do país.

A programação reúne a Orquestra Jovem do Sesc Roraima, o Quarteto de Contrabaixos e o conjunto de Violoncelos, explorando diferentes formações e experiências musicais. O repertório contempla obras de compositores brasileiros de diferentes períodos, transitando entre o erudito e o contemporâneo.

De acordo com o analista técnico de Cultura do Sesc Roraima, Leilton Saldanha Santos, a proposta é destacar a diversidade e a identidade da mπúsica nacional.

“A Série Brasilidades é um convite para que o público mergulhe na riqueza da música brasileira, reconhecendo sua diversidade e valorizando nossos compositores. É também uma forma de fortalecer a formação musical e ampliar o acesso à cultura em Roraima”, destaca.

Na primeira noite, o público confere a apresentação da Orquestra de Câmara Jovem Sesc RR, com um repertório que evidencia a elegância e a profundidade da música de concerto brasileira. Por outro lado, no segundo dia, o espetáculo propõe uma experiência dinâmica, iniciando com os ensembles de violoncelos e contrabaixos e culminando em um grande final com a orquestra de cordas.

O acesso ao evento será por meio de ingresso solidário, reforçando o compromisso social da instituição e incentivando a participação da comunidade.

Ingressos para o evento do Sesc (solidários):

Trabalhadores do comércio e dependentes: 1kg de alimento

Empresários e conveniados: 2kg de alimento

Público em geral: 3kg de alimento

Retirada: A partir do dia 20 de abril, das 7h30 às 18h, na sede administrativa, na academia do Sesc-RR e na Sala de Cultura do Sesc Mecejana.

Fonte: Da Redação