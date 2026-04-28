Homem é preso por descumprimento de medida protetiva após acionamento do botão Protege Mulher no Cajuru – Agência de Notícias

26 de abril de 2026

11:11

Por: Bruno Rodrigues

Foto: GCM Sorocaba/Divulgação

As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas, manhã desta sexta-feira (24), pelo Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI) para atendimento de ocorrência gerada por meio do botão de emergência do programa Protege Mulher no Cajuru, na Zona Leste de Sorocaba.

No local, na residência dos pais da assistida, a vítima relatou que seu ex-companheiro, em estado de embriaguez, passou a ameaçar e ofender a vítima e seus familiares após contato telefônico relacionado ao filho do casal.

Segundo informado, o agressor chegou a dizer que iria até o imóvel e, ao chegar, voltou a insultar a família em frente à residência, deixando o local antes da chegada das equipes.

Em seguida, a vítima denunciou o homem e foi conduzida à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Durante patrulhamento nas proximidades, equipes localizaram o suspeito em outro endereço no Cajuru. Ele foi abordado, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de entorpecentes, além de confirmar as discussões e ofensas. O homem concordou em acompanhar as equipes até a delegacia para esclarecimento dos fatos.

A ocorrência foi apresentada na DDM, onde a autoridade policial elaborou boletim de ocorrência e efetuou a prisão do indivíduo por descumprimento de medida protetiva, permanecendo ele à disposição da Justiça.

Após os procedimentos, a assistida foi acompanhada em segurança até sua residência pela equipe da GCM.

