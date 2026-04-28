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Homem ataca esposa com facão e ameaça matar filhos e enteados, em Boa Vista

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Foto: Arquivo

Uma mulher de 32 anos ficou ferida após ser atacada com um facão pelo marido, 35. O homem ameaçou matar a vítima, os filhos e os enteados, e atentar contra a própria vida em seguida. O crime aconteceu neste sábado, 25, no bairro Equatorial, zona Oeste de Boa Vista.

À Polícia Militar, a vítima relatou que tem um relacionamento de 9 anos com o acusado e que ele vinha se comportando de forma anormal há alguns dias, queixando-se de uma suposta traição.

Ao voltar do trabalho, o homem surpreendeu a mulher. Armado com um canivete e um facão, ele partiu para cima da esposa que, para se defender, se trancou no banheiro de casa. No entanto, o suspeito conseguiu arrombar a porta.

Sabendo que o homem estava se comportando de forma estranha, usando drogas e afirmando que mataria a esposa, o primo do suspeito foi até a residência do casal e presenciou a cena.

Tentativa de feminicídio

Ele conseguiu tomar o canivete do homem, que sacou o facão logo em seguida. A todo momento, o suspeito dizia que ia matar a mulher, os filhos, os enteados, e se suicidar.

Em desespero, a vítima pegou nos braços a filha de dois anos do casal, mesmo assim, o marido dela desferiu um golpe para atingi-la na cabeça. Contudo, a mulher usou o braço para se defender do ataque.

O primo do homem, sem forças para contê-lo, pediu para que a vítima e as crianças fossem para a rua pedir ajuda. Um guarda municipal à paisana ouviu os gritos dela e tentou render o suspeito, pedindo para que ele largasse a arma.

Outras pessoas chegaram ao local e seguraram o homem, mas ele conseguiu se soltar e fugir.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que precisou ser levada para o trauma do Hospital Geral de Roraima.

Fonte: Da Redação

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