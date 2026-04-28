forças de MS chegam a 9,1 mil promoções de carreira em 4 anos e consolidam robustez da segurança pública – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Valorização profissional como pilar de fortalecimento da segurança pública, área cada vez mais eficaz em solo sul-mato-grossense. É com essa premissa que o Governo de Mato Grosso do Sul realiza ao longo de 2026 um amplo avanço nas carreiras da PM (Polícia Militar), Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Civil. Ao todo, serão mais de 2,4 mil promoções funcionais concedidas a partir de maio, que somadas às progressões de carreira formalizadas desde 2023 totalizarão 9,1 mil promoções para agentes estaduais de segurança pública.

A notícia de que serão concedidas as promoções para as forças de segurança pública do Estado foi anunciada na semana passada pelo governador Eduardo Riedel, durante a entrega da Medalha Tiradentes, na sede do Comando-Geral da PM. Os números acima foram obtidos a partir de dados da SAD (Secretaria de Administração) e das coordenadorias de pessoal da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) – esta última a qual estão vinculados os policiais penais.

“Segurança pública se faz com investimento [em equipamentos e tecnologia], inteligência e valorização desses profissionais. E é o que a gente tem buscado no dia a dia de trabalho. As demandas no cotidiano do Estado são múltiplas e complexas, e enfrentarmos uma equação nada simples para garantir o equilíbrio fiscal e o bem-estar das nossas pessoas, mas garantir também valorização a aqueles que doam o seu trabalho, o seu tempo e a sua própria vida muitas vezes para a sociedade sul-mato-grossense”, destacou o governador.

Levantamento da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) mostra que entre 2024 e 2025 em Mato Grosso do Sul houve considerável queda de 15,9% nos roubos, que passaram de 3.130 casos no ano retrasado para 2.631 no ano seguinte, com destaque para reduções em roubo seguido de morte (-23,5%) e roubo ao comércio (-21,3%). Os furtos também recuaram 1,6% no período, com ênfase na diminuição de furtos de veículos (-17,2%).

Em Campo Grande, a redução foi ainda mais expressiva, com queda de 20,7% nos roubos. Destaque para o recuo no índice de roubos em via urbana, que foi de 23,1%. Apesar de leve aumento de 0,3% no total de furtos, o furto de veículos caiu 22,1% na Capital.

Investimentos cruciais

Para executar o trabalho da melhor forma, os profissionais da segurança pública sul-mato-grossense contam com investimentos constantes do Governo do Estado em ferramentas que vão desde a tecnologia até programas estratégicos que guiam as ações das forças estaduais. Contabilizando apenas os valores aplicados à PM de Mato Grosso do Sul, entre 2023 e 2025 foram R$ 91 milhões em viaturas, armamentos, equipamentos, infraestrutura e tecnologia.

Em julho do ano passado o Estado celebrou a formatura de 427 novos soldados, uma das maiores turmas da história da PMMS, reforçando significativamente o policiamento ostensivo. A corporação também teve sua gama de equipamentos ampliada: em abril de 2025, a PM de Mato Grosso do Sul recebeu 42 motocicletas e 89 fuzis, destinados a unidades de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, em um investimento superior a R$ 4,4 milhões.

Outra conquista da segurança pública do Estado – que se destaca nacionalmente – foi a expansão do sistema de inteligência, com a consolidação do videomonitoramento integrado, ferramenta que se tornou possível graças à Infovia Digital, rede de fibra óptica que conecta todos os 79 municípios sul-mato-grossenses e mais de 1,5 mil prédios públicos.

O sistema conta hoje com 123 câmeras PTZ – com previsão de expansão para 129 – instaladas em pontos estratégicos, além de 28 câmeras OCR capazes de identificar automaticamente placas de veículos. As imagens são monitoradas pelo Copom e pelo Batalhão Rodoviário, garantindo respostas mais rápidas e precisão nas ações preventivas e repressivas. Por fim, outra ferramente que auxilia a segurança estadual é o mapa estratégico, com projeções até 2030.

Viaturas e armamento, com treinamento constante, fortalecemda a segurança de MS.

“Temos um trabalho desenvolvido no Estado, com índices [criminalidade] que estão menores que média nacional e estão caindo cada vez mais. Nosso Estado tem fronteiras importantes com o Paraguai e Bolívia, em uma grande extensão que é seca, onde temos também um combate efetivo principalmente contra o tráfico de drogas, que vai para outros estados e países”, frisa o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Capital humano é fundamental

Fora os efeitos da ampliação estrutural, os resultados são atribuídos ao reforço no efetivo, com formação de novos policiais e bombeiros, além de concursos em andamento, e a estratégias integradas de segurança, como ampliação da setorização e combate ao crime organizado, além do empenho individual e coletivo das tropas e agentes.

Entre as corporações, a PM concentra o maior volume de promoções previstas para este ano, com 813 avanços na carreira. Em seguida aparece a Polícia Penal, com 722 promoções, a Polícia Civil, com 479, e o Corpo de Bombeiros, com 396 – sendo 200 destas de militares que realizarão o Curso de Formação de Sargentos e 20 que realizarão o Curso de Habilitação de Oficiais.

Policiamento nas ruas, atendendo à população, e nas centrais de monitoramento conjunto.

Somadas às promoções já efetivadas nos três primeiros anos do atual Governo, o total chega a 5.612 concessões desse tipo no período. Além das promoções, a administração estadual também assegura o avanço por progressão funcional, que soma 3.531 progressões no período analisado. Nesse quesito, a Polícia Militar lidera com 1.532 progressões, seguida pela Polícia Civil (1.026), Polícia Penal (641) e Corpo de Bombeiros (332).

Ao considerar promoções e progressões funcionais, o volume total de avanços nas carreiras da segurança pública chega a 9.143 movimentações entre 2023 e 2026, números que evidenciam uma política contínua de valorização profissional, que impacta diretamente na motivação dos servidores e na qualidade dos serviços prestados à população.

Nyelder Rodrigues, Comunicação Governo de MS

Foto de capa: Saul Schramm/Secom/Arquivo

Internas: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

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