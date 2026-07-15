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Prefeitura e Qualifica SP estão com inscrições abertas para o curso de Pacote de Informática – Agência de Notícias

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A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), e o Projeto Qualifica SP, ligado ao Governo do Estado de São Paulo, estão com inscrições abertas para o curso gratuito de Pacote de Informática. O curso é voltado a jovens e adultos que desejam se qualificar para atuar em diversas áreas.

O Projeto Qualifica SP é uma iniciativa que busca oferecer capacitação profissional e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. No total são 20 vagas para o curso, que possui carga horária de 80h. As aulas serão presenciais, vagas para o período da manhã (das 8h às 12h) realizadas na Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten).

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www.trampolim.sp.gov.br/pt/curso/46740626-352f-f011-8c4e-000d3ac13d30/ até o dia 12 de abril. Podem se inscrever candidatos que tenham idade entre 16 e 24 anos, alfabetizados e domiciliados no Estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail.

As aulas têm previsão de início para o dia 27 de abril. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas que serão presenciais.

A Uniten está localizada na Avenida Gen. Osório, 1.840, na Vila Barão. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 3316-1637 ou pelo telefone: (15) 3316-1636.

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