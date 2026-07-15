Udesc Faed abre vagas no Vestibular de Inverno para Pedagogia, História e Geografia

Inscrições para prova ou seleção pelo histórico vão até 7 de maio

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está com inscrições abertas no Vestibular de Inverno 2026, que oferece 1.306 vagas em 40 cursos de graduação presenciais e a distância. Os interessados podem se inscrever em udesc.br/vestibular até 7 de maio.

Os candidatos podem concorrer de duas formas: prestando a prova presencial ou participando do processo seletivo pelo histórico escolar do ensino médio. Também é possível concorrer pelas duas opções ao mesmo tempo, aumentando as chances de aprovação.

Do total de vagas, 20% são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições públicas de ensino, 10% para candidatos pretos e pardos e 5% para candidatos com deficiência. Todos os inscritos participam, também, da ampla concorrência.

Udesc Faed

O Vestibular de Inverno 2026 abre vagas para cursos de graduação em 11 dos 13 centros da Udesc espalhados pelo estado. Um deles é o Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), no campus do bairro Itacorubi, em Florianópolis.

A Udesc Faed abre vagas neste vestibular para três de seus cursos de graduação, todos de licenciatura (voltados à formação de professores): Pedagogia, História e Geografia. Cada um dos cursos abre 30 vagas (20 para ingresso pela prova presencial e 10 pelo histórico escolar).

Os aprovados para o curso de Pedagogia terão aulas no período da manhã. A graduação forma pedagogos para atuar na educação de crianças, jovens e adultos, em escolas ou outros espaços educativos. O curso também prepara o profissional para a gestão de escolas, na elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos pedagógicos.

Os cursos de licenciatura em História e em Geografia com vagas neste vestibular têm aulas no período da tarde. Ambos formam professores para o ensino fundamental e médio, seja na rede pública ou em escolas particulares, além de outros espaços de ensino, como cursos pré-vestibulares, organizações da sociedade civil e empresas, desenvolvendo atividades educativas nessas áreas.

Prova presencial

A realização das provas será em 14 de junho, domingo, no período matutino e vespertino, nas cidades de Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna e São Bento do Sul.

A taxa de inscrição é de R$ 110. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), candidatos com renda familiar de até R$ 1,5 salário-mínimo per capita e candidatos doadores de sangue, medula e leite podem solicitar isenção da taxa até 10 de abril.

Os candidatos que irão participar da prova presencial podem consultar na página do Vestibular a lista de obras literárias para a prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. O conteúdo programático para as questões de todas as disciplinas também está disponível na página do Vestibular.

Confira o edital, calendário completo de datas, e formulário de inscrição em udesc.br/vestibular/provapresencial.

Processo seletivo pelo histórico escolar

A seleção pelo histórico do ensino médio oferece 366 vagas, também em unidades da Udesc localizadas nos municípios de Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul.

A inscrição no processo seletivo pelo histórico do ensino médio é gratuita e destinada aos candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente até a data final de inscrição, 7 de maio. A seleção ocorre pela análise da média final geral de conclusão do ensino médio.

Confira o edital, calendário completo de datas, e formulário de inscrição em udesc.br/vestibular/processoseletivo.

Divulgação dos classificados

O resultado final com a lista de classificados para ambas as modalidades – prova e processo seletivo – será divulgado em 1º de julho. Os aprovados que se matricularem começarão os estudos no segundo semestre letivo de 2026. As aulas iniciam em 3 de agosto.

Mais informações podem ser obtidas na página oficial do Vestibular e com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) pelo e-mail vestibular@udesc.br ou pelo telefone (48) 3664-8090, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.

Assessoria de Comunicação da Udesc

E-mail: comunicacao@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8007