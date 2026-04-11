ESPORTES

Matheus Pereira decide e Cruzeiro estreia da Libertadores com vitória

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Matheus Pereira decide e Cruzeiro estreia da Libertadores com vitória

Graças a um gol do camisa 10 Matheus Pereira, o Cruzeiro iniciou a sua caminhada na edição 2026 da Copa Libertadores com uma vitória de 1 a 0 sobre o Barcelona (Equador), na noite desta terça-feira (7) no Estádio Monumental de Guayaquil.

Com o triunfo fora de casa, a Raposa aparece com três pontos no Grupo D da competição continental.

A equipe comandada pelo técnico português Artur Jorge não teve uma boa atuação na etapa inicial. Assim, seguiu para o intervalo sem superar o goleiro Contreras. O gol da vitória saiu apenas aos sete minutos do segundo tempo. O lateral Fagner levantou a bola na área e Matheus Pereira chegou com extrema liberdade para marcar de cabeça.

O Cruzeiro teve outras chances de sair com uma vitória por um placar mais elástico, mas os atacantes Kaio Jorge e Chico da Costa desperdiçaram oportunidades incríveis.

Maior competição de futebol universitário começa em capital nordestina

Corinthians demite Dorival Júnior após derrota para o Internacional

Empate do Fluminense

Também nesta terça, o Fluminense não passou de um empate sem gols com o Deportivo La Guaira (Venezuela) pelo Grupo C da competição. Na partida disputada no Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, o melhor jogador foi o goleiro Varela, que fez grandes defesas em finalizações do atacante John Kennedy e do volante Martinelli.

Pelo Tricolor das Laranjeiras o destaque foi Fábio, que, aos 45 anos, seis meses e sete dias de idade, se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa Libertadores. Ele superou o boliviano Luis Galarza, que, defendendo o Bolívar (Bolívia) em 1995, entrou em ação aos 44 anos, dois meses e 19 dias de idade.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ESPORTES

Catanduva x Francana AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Paulista série A3 de 2025, HOJE (14/03)

Posted on Author boavistaagora.com.br

O jogo entre Catanduva x Francana  acontece   HOJE (15/03) As 15 hs. O mandante da partida é primeiro time que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista série A3 2024 de futebol, competição que está agitada e concorrida. Campeonato Paulista Série A3: Jogos de Decisão na Rodada 15   […]
ESPORTES

Mixto x Portuguesa; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Posted on Author boavistaagora.com.br

Mixto x Portuguesa-SP: horário, escalações e onde assistir à segunda fase da Série D Mixto e Portuguesa-SP se enfrentam neste sábado, 2 de agosto de 2025, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá, pelo jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida marca […]
ESPORTES

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3315 DE HOJE SÁBADO (08/02)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. A Lotofácil, como o próprio nome sugere, é uma das modalidades de loteria mais acessíveis e envolventes disponíveis. Com 25 números para escolher, o jogador precisa selecionar entre 15 e torcer para que a combinação escolhida seja a chave para a […]