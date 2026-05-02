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IFSP promove treinamento on-line sobre Biblioteca Virtual de Livros Técnicos – IFSP

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Atividade será realizada no dia 7 de maio, quinta-feira, às 10h30, via Teams, e é aberta a toda a comunidade acadêmica

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realiza, no dia 7 de maio, quinta-feira, às 10h30, um treinamento on-line sobre o uso da Biblioteca Virtual de Livros Técnicos. A iniciativa é promovida pela Coordenadoria de Bibliotecas da Pró-Reitoria de Ensino e Políticas Estudantis, em parceria com a plataforma da NT Educação, vinculada à Pearson.

Voltada a estudantes e servidores, a atividade será conduzida por Lennon C. Palmério, treinador e desenvolvedor de projetos da NT Educação. Durante o encontro, os participantes terão contato prático com os principais recursos da plataforma, incluindo ferramentas de navegação, leitura, pesquisa, acessibilidade e usabilidade.

A Biblioteca Virtual de Livros Técnicos disponibiliza um acervo com mais de 370 títulos especializados, acessíveis 24 horas por dia. O recurso amplia as possibilidades de estudo e pesquisa, oferecendo suporte às atividades acadêmicas em diferentes áreas do conhecimento.

As inscrições para o treinamento devem ser realizadas previamente por meio do formulário eletrônico: https://forms.gle/Tm4u5t8U7JJUSaCH8

Saiba mais
Estudantes, servidoras e servidores do IFSP também podem solicitar cadastro na plataforma da biblioteca virtual por meio de formulário específico. Outras informações estão disponíveis na matéria “Disponibilização de Acesso à Biblioteca Virtual NT Educação”.

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