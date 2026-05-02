Momento Geek, da TV Cidade, vence prêmio de Melhor Programa Nerd da Paraíba em 2026

O programa Momento Geek, exibido pela TV Cidade João Pessoa, foi eleito o melhor programa nerd de TV da Paraíba em 2026, durante a premiação ‘Melhores do Ano’, organizada pelo perfil Nerdeste PB, e realizada neste domingo (26). A entrega do prêmio aconteceu em Campina Grande, dentro da programação do evento Nerdeste Day, que reuniu fãs da cultura pop, criadores de conteúdo e representantes da cena geek do estado.

O apresentador e responsável pela produção e edição do programa, Igor Fabrício, comemorou o reconhecimento e destacou a importância do público na trajetória da atração. Segundo ele, o prêmio representa não apenas uma conquista profissional, mas também um incentivo pessoal.

“Para mim foi uma honra enorme vencer este ano com o programa que eu produzo, gravo e edito! Ter um programa do segmento geek no ar há tanto tempo em TV aberta é um marco para a comunicação na Paraíba. São 103 edições, até então, e isso me deixa muito feliz mesmo”, falou Igor.

Ainda de acordo com o apresentador, o apoio do público é essencial para manter o projeto ativo e consolidado, resultando em mais de 100 edições produzidas e exibidas em TV aberta nos últimos dois anos. “A votação foi popular então mostra que as pessoas assistem o programa e ajudam a manter ele no ar”, completou.

Para Juliane Ramalho, diretora geral da TV Cidade, “o prêmio reforça o empenho da TV Cidade em produzir conteúdos diversos, com o carinho e a qualidade que a nossa audiência merece. É mais um reconhecimento que sinaliza que estamos no caminho certo”.

Juliane acrescentou a importância de levar o mundo geek ao público. “O universo da cultura pop é rico, diverso e sempre muito cheio de novidades. Levar tudo isso ao grande público é interessante, inclusive porque o conteúdo geek geralmente alcança um público mais específico e nós acabamos furando essa bolha”, destacou.

O Momento Geek vai ao ar na TV aberta pelos canais 6.3 e 50, além de contar com conteúdos complementares nas redes sociais da emissora e do apresentador.

TV Cidade – A TV Cidade João Pessoa (TVC) é uma emissora de televisão pública, educativa e cultural da Prefeitura Municipal de João Pessoa, focada em transparência, educação e valorização local. Atualmente, ela opera no canal 50 (aberto digital) e oferece programação educativa, esportiva e cultural.

Nerdeste Day – É um movimento que nasceu em meio à pandemia, quando a distância fez com que todos buscassem novas formas de conexão. O projeto começou como um canal para divulgar o universo geek e rapidamente se transformou em uma referência cultural em todo o Nordeste. O Nerdeste cresceu com a força e a criatividade de uma comunidade apaixonada por games, cosplay, quadrinhos, música e tudo que envolve o mundo nerd.