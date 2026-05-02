Lançados os editais de Iniciação Científica e Tecnológica com bolsas do CNPq 2026/2027 – IFSP

O prazo de submissão vai até às 18h do dia 28 de maio

A PRP lançou os editais de iniciação científica e tecnológica com fomento de bolsas do CNPq, edição 2026/2027. No total, estão previstas 135 bolsas de iniciação por 12 meses e as oportunidades abrangem os programas PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM e PIBIC-Af.

Uma das principais novidades para este ciclo é a obrigatoriedade de seguir a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq (Portaria nº 2.664/2026). De acordo com a Portaria, é vedada a submissão de conteúdo gerado por Inteligência Artificial Generativa (IAG) como se fosse de autoria humana. O pesquisador proponente é integralmente responsável pelo conteúdo final, incluindo eventuais plágios ou imprecisões geradas por ferramentas de IA e, caso utilize ferramentas de IAG em qualquer fase (concepção, redação ou revisão), o proponente deve declarar explicitamente no projeto a ferramenta utilizada e sua finalidade.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela pessoa servidora do IFSP, por meio do módulo Pesquisa do Suap.

O prazo de inscrição vai até às 18 horas do dia 28 de maio de 2026. Assim, a equipe poderá acompanhar qualquer instabilidade no sistema e terá condições de agir para evitar qualquer prejuízo de submissão aos interessados.

O edital traz uma novidade: a inserção de um prazo para correção de possíveis pendências. Agora o servidor pode corrigir pendências em editais passados até o dia 25/05/2026 e, corrigidas as pendências, participar normalmente do edital.

Novidades para os bolsistas

– O bolsista de Iniciação Científica ou Tecnológica poderá ser Microempreendedor Individual (MEI) ou sócio cotista minoritário em empresa, desde que não haja remuneração no período de usufruto da bolsa.

– Estudantes que estejam em estágio obrigatório ou não obrigatório também poderão ser bolsistas, desde que o orientador declare que o estágio não afetará as atividades acadêmicas e de pesquisa.

– É permitido o acúmulo de bolsa de iniciação científica ou tecnológica com auxílios de mobilidade acadêmica, nacional ou internacional, pelo período de até 6 (seis) meses, desde que o objeto de mobilidade esteja relacionado com o projeto de pesquisa do bolsista.

Acesse a página dos editais e saiba mais.