ICV conclui treinamento para inserção de Implanon oferecida em unidades de saúde

O Ambulatório do Instituto Cândida Vargas (ICV) concluiu o treinamento de 25 profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de João Pessoa para a inserção do Implanon, método contraceptivo de longa duração, seguro e eficaz. A iniciativa, realizada na última sexta-feira (24), fortalece a Atenção Primária e amplia o acesso das mulheres a um planejamento reprodutivo mais qualificado na Rede Municipal de Saúde.

A coordenadora do Ambulatório do Instituto Cândida Vargas, Salynean Rose Viegas, destacou a relevância da ação para o fortalecimento da assistência à saúde da mulher.

“O Ambulatório do Instituto Cândida Vargas encerra, com grande satisfação e alegria, o treinamento dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde para a inserção do Implanon. Essa importante capacitação representa um avanço significativo na qualificação da assistência, ampliando o acesso das mulheres a um método contraceptivo seguro, eficaz e de longa duração. Seguimos comprometidos com a promoção da saúde e com o fortalecimento da Atenção Primária, contribuindo para um cuidado mais resolutivo e humanizado”, afirmou.

A capacitação foi conduzida pelas ginecologistas Dra. Juliana Silveira, Dra. Maria Beatriz Ferreira e Dra. Cristiane Fechine, profissionais responsáveis pela formação técnica dos participantes, promovendo atualização prática e teórica para que os atendimentos nas unidades sejam cada vez mais resolutivos e humanizados.

Ao todo, 25 Unidades Básicas de Saúde foram contempladas com o treinamento: Integrada Jardim Planalto, Canaã, Vieira Diniz, Qualidade de Vida, Integrando Vidas, Doce Mãe de Deus, Integrada Caminho do Sol, Integrada Mangabeira, Integrada Nova Aliança, Nova Esperança, Nova União, Integrada do Valentina, Integrada Verdes Mares, Varadouro, Tambaú, Integrada Alto do Céu, Integrada Distrito Mecânico, Matinha II e Paulo Afonso, Integrada Altiplano, Tito Silva, Integrada São José, Jardim Cidade Universitária, Integrada Colibris e Integrada José Américo.