NOTÍCIAS

ICV conclui treinamento para inserção de Implanon oferecida em unidades de saúde

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em ICV conclui treinamento para inserção de Implanon oferecida em unidades de saúde

O Ambulatório do Instituto Cândida Vargas (ICV) concluiu o treinamento de 25 profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de João Pessoa para a inserção do Implanon, método contraceptivo de longa duração, seguro e eficaz. A iniciativa, realizada na última sexta-feira (24), fortalece a Atenção Primária e amplia o acesso das mulheres a um planejamento reprodutivo mais qualificado na Rede Municipal de Saúde.

A coordenadora do Ambulatório do Instituto Cândida Vargas, Salynean Rose Viegas, destacou a relevância da ação para o fortalecimento da assistência à saúde da mulher.

“O Ambulatório do Instituto Cândida Vargas encerra, com grande satisfação e alegria, o treinamento dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde para a inserção do Implanon. Essa importante capacitação representa um avanço significativo na qualificação da assistência, ampliando o acesso das mulheres a um método contraceptivo seguro, eficaz e de longa duração. Seguimos comprometidos com a promoção da saúde e com o fortalecimento da Atenção Primária, contribuindo para um cuidado mais resolutivo e humanizado”, afirmou.

A capacitação foi conduzida pelas ginecologistas Dra. Juliana Silveira, Dra. Maria Beatriz Ferreira e Dra. Cristiane Fechine, profissionais responsáveis pela formação técnica dos participantes, promovendo atualização prática e teórica para que os atendimentos nas unidades sejam cada vez mais resolutivos e humanizados.

Ao todo, 25 Unidades Básicas de Saúde foram contempladas com o treinamento: Integrada Jardim Planalto, Canaã, Vieira Diniz, Qualidade de Vida, Integrando Vidas, Doce Mãe de Deus, Integrada Caminho do Sol, Integrada Mangabeira, Integrada Nova Aliança, Nova Esperança, Nova União, Integrada do Valentina, Integrada Verdes Mares, Varadouro, Tambaú, Integrada Alto do Céu, Integrada Distrito Mecânico, Matinha II e Paulo Afonso, Integrada Altiplano, Tito Silva, Integrada São José, Jardim Cidade Universitária, Integrada Colibris e Integrada José Américo.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Secretaria de Agricultura segue com trabalhos nas estradas rurais – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

Na última sexta-feira, 23, a Secretaria de Agricultura de Guaratinguetá, em parceria com a equipe da Secretaria de Obras de Lagoinha, concluiu o trabalho de melhoria na estrada e na ponte do Rio dos Peixes, na divisa entre os dois municípios. A ponte do Rio dos Peixes apresentava um grave assoreamento com risco de queda, […]
NOTÍCIAS

Espetáculo em homenagem à Rita Lee lota Teatro Municipal na abertura do Mormaço Cultural 2025

Posted on Author boavistaagora.com.br

Espetáculo abre programação de festival – Foto: Diane Sampaio/SEMUC Com uma programação diversificada, a 4ª edição do Mormaço Cultural começou nesta sexta-feira, 12, no Teatro Municipal de Boa Vista. Espalhando arte, cultura e emoção, com apresentações o festival segue até quinta-feira, 18. O público lotou a sala Roraimeira para assistir ao espetáculo “Rita […]
NOTÍCIAS

Saae-Sorocaba realiza visita guiada com a Comissão da OAB na ETA Cerrado – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

16 de março de 2025 9:48 Por: Secom Fotos: Saae/Sorocaba O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba recebeu a visita, neste sábado (15), de cerca de 40 integrantes da Comissão de Meio Ambiente e de Saneamento Básico da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Eles foram recebidos pela equipe de Educação Ambiental […]