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AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

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Autorizo a Inexigibilidade de licitação, fundamentada no art.74, inciso V, da lei nº 14.133/2021, conforme documentos anexados aos autos e parecer jurídico constante no processo, tendo como objeto a locação de imóvel destinado ao funcionamento do receptivo do Monumento Natural Gruta do Lago Azul, no município de Bonito/MS.

AUTORIZO a despesa, em cumprimento às determinações do art. 72, inciso VIII, contidas na Lei retro mencionada.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2026

FAVORECIDO: ALMIRA DIAS SOARES

CPF nº 103.829.668-48

VALOR DA LOCAÇÃO: Valor total de R$ 82.922,88 (oitenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), a serem pagos em parcelas mensais no valor de R$ 6.910,24 (seis mil novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos).

PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses.

Bonito-MS, 27 de abril de 2026.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.

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