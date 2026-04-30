Neste sábado (25), foi realizada uma entrega muito importante e aguardada pela população do bairro Santa Luzia. Um espaço que, no passado, era utilizado como lixão, foi transformado em parque, mas acabou sendo novamente abandonado ao longo do tempo.

Agora, o local ganha um novo capítulo em sua história. O parque foi revitalizado e devolvido à comunidade, voltando a ser um espaço de lazer, convivência e bem-estar para os moradores do bairro.

A reinauguração marcou um momento especial, que certamente ficará na memória de todos que acompanharam essa transformação e que agora poderão aproveitar novamente esse importante espaço público.

Dê o play no vídeo e confira como foi esse momento tão significativo para o Santa Luzia.