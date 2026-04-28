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BOLETIM – Sine Santa Catarina inicia a semana com 8,6 mil vagas abertas

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Santa Catarina tem mais de 8,6 mil vagas de emprego abertas por meio do Sine em todas as regiões do estado nesta semana.

Destas, 216 são para pessoas com deficiência.

A região do Vale do Itajaí é a que oferece o maior número de oportunidades com mais de 2,6 mil postos de trabalho abertos, seguido pela Grande Florianópolis com 1,4 vagas, além de Oeste e região Sul com mais de 1,3 mil cada uma.

Para o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Edgard Usuy, o número de oportunidades reflete o momento positivo da economia catarinense:

SONORA

Os interessados podem consultar as vagas e se candidatar diretamente nas unidades do Sine ou pelo Portal Emprega Brasil, acompanhando diariamente as atualizações disponíveis para cada região.

Repórter: Marcos Lampert

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