BOLETIM – Sine Santa Catarina inicia a semana com 8,6 mil vagas abertas

Santa Catarina tem mais de 8,6 mil vagas de emprego abertas por meio do Sine em todas as regiões do estado nesta semana.

Destas, 216 são para pessoas com deficiência.

A região do Vale do Itajaí é a que oferece o maior número de oportunidades com mais de 2,6 mil postos de trabalho abertos, seguido pela Grande Florianópolis com 1,4 vagas, além de Oeste e região Sul com mais de 1,3 mil cada uma.

Para o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Edgard Usuy, o número de oportunidades reflete o momento positivo da economia catarinense:

SONORA

Os interessados podem consultar as vagas e se candidatar diretamente nas unidades do Sine ou pelo Portal Emprega Brasil, acompanhando diariamente as atualizações disponíveis para cada região.

Repórter: Marcos Lampert