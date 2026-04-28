“Café com Memória” celebra o Dia do Ferroviário no Museu da Estrada de Ferro Sorocabana nesta quinta-feira (30) – Agência de Notícias

A população sorocabana poderá participar, nesta quinta-feira (30), às 15h, de mais uma edição do tradicional “Café com Memória”, no Museu da Estrada de Ferro Sorocabana (MEFS), em celebração ao Dia do Ferroviário (30 de abril). O evento é gratuito e aberto a todos.

A programação especial, realizada pela Secretaria de Cultura (Secult), em parceria com a Sorocabana – Movimento de Preservação Ferroviária, propõe um encontro afetivo e histórico de ex-ferroviários para um bate-papo sobre a profissão, relembrando a rotina e os momentos importantes para aqueles que viveram esse período primordial da cultura sorocabana.

“Mais do que uma celebração, o encontro reforça a necessidade de preservar a memória ferroviária como parte fundamental da identidade da cidade, já que a história das ferrovias está diretamente ligada à formação de Sorocaba, ao crescimento industrial e à conexão entre diferentes regiões do estado”, destaca o secretário da Secult, Luiz Antônio Zamuner.

A data é uma referência à inauguração da primeira linha ferroviária do Brasil, a Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis, conhecida, hoje, como a Estrada de Ferro Mauá, inaugurada pelo Barão de Mauá, no dia 30 de abril de 1854.

O MEFS está localizado no Jardim Maylasky, na Rua Álvaro Soares, 533, no Centro. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3231-1026 ou pelo e-mail: mefs@sorocaba.sp.gov.br.