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Sine oferta quase 100 vagas de emprego em Roraima nesta terça-feira, 28

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Sine-RR é uma ferramenta do Governo Federal – Foto: Arquivo/Roraima em Tempo

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 84 vagas de emprego para Roraima nesta terça-feira, 28. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

  • AÇOUGUEIRO;
  • ATENDENTE DE PADARIA;
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING;
  • AUXILIAR DE COMPRAS;
  • AUXILIAR DE CONTAS;
  • AUXILIAR DE COZINHA;
  • AUXILIAR DE ESTOQUE;
  • AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO;
  • AUXILIAR DE MECÂNICO;
  • CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA;
  • DIRETOR DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA;
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS;
  • GERENTE DE RECURSOS HUMANOS;
  • MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS;
  • OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES;
  • OPERADOR DE CAIXA;
  • PEDREIRO;
  • RECEPCIONISTA EM GERAL;
  • SERRALHEIRO;
  • SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES;
  • TÉCNICO DE DADOS;
  • TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL;
  • TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA;
  • VENDEDOR INTERNO;
  • VIDRACEIRO.

Vagas para PCD

  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO;
  • OPERADOR DE CAIXA.

Fonte: Da Redação

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