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Curso de tranças começa com foco em geração de renda – CGNotícias

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Por MRNews

Com todas as vagas preenchidas já no período de inscrições, teve início na manhã desta segunda-feira (27) um curso voltado à capacitação em tranças, reunindo 15 participantes interessados em aprimorar técnicas e ampliar as possibilidades de geração de renda.

A formação está sendo realizada na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vida Nova, localizada na Rua Jaci Maria de Azevedo Môro, 164, no Jardim Vida Nova, e segue até a próxima quinta-feira (30).

A iniciativa é promovida pela Secretaria Especial da Juventude (Sejuv), em parceria com o CRAS, e tem como objetivo oferecer qualificação profissional e incentivar o empreendedorismo, especialmente entre o público atendido pela rede de assistência social.

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As inscrições foram feitas por telefone diretamente com a unidade, demonstrando a alta procura pela capacitação.

O curso é ministrado pela professora Jesiane Souza, que conduz as atividades teóricas e práticas ao longo da semana. No primeiro dia, os participantes tiveram contato com técnicas básicas de tranças, incluindo alongamento e finalização, etapas fundamentais para a atuação profissional.

A programação segue com atividades práticas e de aperfeiçoamento técnico, com foco no desenvolvimento de habilidades que podem se transformar em fonte de renda e autonomia para os alunos.

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