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Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal anuncia expansão para Botafogo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, também será beneficiada com a Força Municipal – Marco Antônio/Prefeitura

A Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal anunciou, nesta terça-feira (28/04), sua expansão para três perímetros no bairro de Botafogo: Rua Lauro Muller x Rua General Severiano x Av. Venceslau Brás; Metrô Botafogo x Rua São Clemente x Voluntários da Pátria; além de Praia de Botafogo x Rua Marquês de Abrantes, no acesso ao bairro do Flamengo, com início previsto para o próximo dia 10 de maio.

– A expansão da Força Municipal para Botafogo mostra que é possível enfrentar o crime com inteligência, presença e respeito à vida. A população está reconhecendo esse trabalho: são cada vez mais prisões realizadas sem um único disparo, o que reforça nosso compromisso com uma cidade mais segura e humana – destacou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

A nova área seguirá o mesmo modelo operacional adotado nas demais regiões, com base na análise de dados e no posicionamento estratégico do efetivo, a partir de indicadores e manchas criminais, nos horários com grande incidência de roubos e furtos. O anúncio foi feito durante a reunião do Compstat Rio, que contou com a presença do prefeito Eduardo Cavaliere; do secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale; e da diretora-geral da Força Municipal, Aimée de La Torre.

No domingo, dia 26, os agentes da Força Municipal iniciaram sua atuação na região da Tijuca (São Francisco Xavier X Afonso Pena). A Divisão de Elite passou a realizar policiamento preventivo e ostensivo para coibir roubos e furtos em cinco áreas da cidade.

Também já contam com as ações da Divisão de Elite da GM-Rio: Rodoviária do Rio x Terminal Gentileza x Estação Leopoldina; Jardim de Alah; Avenida Presidente Vargas x Campo de Santana x Central do Brasil x Cinelândia, além do Calçadão x Estação de trem de Campo Grande.

Balanço operacional

Desde o dia 15 de março, quando a Força Municipal iniciou sua atuação, já foram registradas mais de 1.760 abordagens e 340 conduções à delegacia. Nesse período, os agentes apreenderam e recuperaram 60 aparelhos de telefone celular oriundos de furtos e roubos, dez cordões, 31 motocicletas e sete bicicletas, além de quatro réplicas de arma de fogo e sete facas.

– Além dos bons números que temos obtido, destaco também a proatividade e postura dos agentes durante o trabalho de policiamento preventivo e ostensivo. Isso é importante, não apenas pelas ocorrências que temos atuado, mas especialmente pelos crimes que temos coibido e evitado – frisou o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.

Marcações: balanço Botafogo Flamengo Força Municipal Prefeitura do Rio prisão segurança

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