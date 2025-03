Agência Minas Gerais | Empresa Mineira de Comunicação firma convênio com Fecitur para fortalecer a divulgação dos circuitos turísticos de Minas

O turismo mineiro está sob os holofotes em Andradas, no Sul de Minas Gerais. A cidade sediou, nesta quinta (20/3), o Encontro da Frente da Gastronomia Mineira. Durante o evento, foi celebrada a assinatura de convênio entre a Federação das Instâncias de Governança Regional do Turismo de Minas Gerais (Fecitur) e a Empresa Mineira de Comunicação (EMC), gestora da Rede Minas e Rádio Inconfidência.

A assinatura do convênio reforça o papel da EMC como um agente fundamental na promoção do turismo mineiro, alinhado às estratégias do Governo de Minas para impulsionar o setor. Ao valorizar os circuitos turísticos, a parceria também contribui para o fortalecimento da identidade cultural mineira e para a geração de oportunidades econômicas nas regiões contempladas.

“Vamos desenvolver estratégias para ampliar a presença dos circuitos em conteúdos jornalísticos, programas especiais, coberturas de eventos e outras ações voltadas à divulgação das regiões turísticas do estado”, disse o presidente da EMC, Gustavo Mendicino, que participou do evento.

A presidente da Fecitur, Teresa Lemos, considera a parceria um avanço para a divulgação das ações dos Circuitos Turísticos. “Ao trabalhar em conjunto com a EMC, trade turístico e prefeituras, teremos a força da comunicação aliada à gestão estratégica eficaz dos circuitos turísticos. Nosso principal objetivo é garantir o crescimento da atividade turística no estado, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso maior atrativo: a mineiridade”.

É a nona edição do Encontro da Frente da Gastronomia Mineira. O evento celebra a tradição da cozinha mineira, com destaque para vinhos, azeites e o queijo minas artesanal. A iniciativa reforça a importância da conexão entre turismo e gastronomia como pilares fundamentais para o desenvolvimento regional.