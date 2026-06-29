Prefeitura de Sorocaba entrega obra de miniparque aquático no Jardim Carandá – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), entregou, na quarta-feira (18), a implantação do miniparque aquático e de passeio público na praça localizada entre a Rua Ademir Cau de Camargo com a Rua Iolanda dos Reis, no Jardim Carandá.

O objetivo do Poder Público com a construção do miniparque aquático é proporcionar lazer e mais oportunidades de convívio em uma área harmoniosa, atrativa e segura para os moradores, promovendo ainda mais qualidade de vida, além da valorização do local.

“Esse foi um trabalho gratificante para nós. As crianças brincando no miniparque aquático é o que nos motiva a continuar trabalhando pelo povo sorocabano. Gostaria de agradecer a todos que fizeram essa entrega possível”, finalizou o secretário de Serviços Públicos e Obras, Darwin José de Almeida Rosa, que representou o prefeito interino Fernando Martins da Costa Neto.

A empresa Ferreira Campos Administradora de Negócios Ltda., por meio de medida mitigadora, foi a responsável pela implantação do miniparque aquático, dos equipamentos na praça e do passeio público. Já a empresa Yess Inc Incorporadora & Construtora, por meio do Adote Sorocaba, implantou a casinha do Tarzan. Por sua vez, a Serpo revitalizou a academia ao ar livre, bem como instalou os novos postes de iluminação.

A moradora Franciele dos Santos está animada com a nova praça. “É muito bom ter essa opção pertinho de casa para trazer minha filha brincar. Ela já está ansiosa para vir aqui todos os dias”, disse sorrindo, segurando a mão de Elena, sua filha de cinco de anos.

Durante a solenidade, os moradores tiveram acesso a serviços, como aferição de pressão e exames de glicemia, providenciados pela Secretaria da Saúde (SES), além de participarem do Quitanda Solidária, uma iniciativa do vereador Rogério Marques, que compareceu ao evento, e do Bazar Solidário, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS), que oferece itens básicos para o cotidiano das famílias.

Também estavam presentes o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; a assessora de gabinete, Hosana Oliveira da Silva, representando a secretária da Mulher, Rosângela Perecini; e o vereador Caio Oliveira.