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BOLETIM – Governador entrega equipamentos e amplia segurança no mar para reforçar a pesca e a aquicultura em SC

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O Governo de Santa Catarina entregou, nesta quinta, 19, equipamentos estratégicos para fortalecer o setor pesqueiro no estado.

São tratores, kits de despesca e equipamentos geolocalizadores para auxiliar pescadores e aquicultores catarinenses.

As entregas fazem parte do investimento total de R$ 100 milhões do Programa Pescados SC, que também conta com aparelhos localizadores que serão destinados a pescadores artesanais para situações de emergência em alto-mar.

O governador Jorginho Mello fala sobre a valorização que o Estado tem dado ao setor da aquicultura e pesca:

SONORA

O secretário de Aquicultura e Pesca, Tiago Frigo, explica como os equipamentos entregues vão facilitar vida dos pescadores e dar mais segurança no desempenho da atividade:

SONORA

Nesta primeira etapa, 298 profissionais de 27 municípios já foram contemplados com os equipamentos de geolocalização.

Repórter: Marcos Lampert

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