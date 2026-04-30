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Prefeitura de Boa Vista instala semáforo na Av. Ville Roy para aumentar fluidez e segurança no trânsito

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Equipamento opera em quatro tempos – Foto: Andrezza Mariot/Semuc/PMBV

A Prefeitura de Boa Vista implantou um novo semáforo no cruzamento das avenidas Ville Roy com a Governador Anchieta, uma das regiões de maior movimento de veículos da cidade.

O equipamento opera em quatro tempos e, assim, não altera os acessos existentes nas vias. Permanece proibido apenas o retorno direto no cruzamento do semáforo.

Conforme o secretário municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), Felipe Medeiros, a implantação foi necessária em razão do intenso volume de veículos que circulam pela região.

“O semáforo possui conversão à direita livre em todos os sentidos, o que amplia o tempo de fluidez em relação ao sinal principal e contribui para a redução do acúmulo de veículos. A medida reforça a segurança viária, tendo como objetivo principal a redução de acidentes na região. Pedimos que os condutores respeitem a sinalização e façam sua parte para um trânsito cada vez mais seguro”, enfatizou.

Melhorias beneficiam condutores

Com o crescimento de Boa Vista, a infraestrutura urbana tem acompanhado essa evolução, com investimentos na modernização da mobilidade, incluindo sinalização vertical e horizontal.

O motorista de aplicativo Magdal Pereira afirma que a novidade trouxe mais segurança para quem utiliza a via. “Agora está bem melhor, mais seguro e ajuda a evitar acidentes. Não moro na região, mas passo com frequência por aqui”, relatou.

Fonte: Da Redação

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