Prefeitura de João Pessoa apresenta projetos e ações de segurança alimentar em evento na Colômbia

A experiência de João Pessoa na construção de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional está em pauta na ‘3ª Jornada Regional sobre Sistemas Alimentares Urbanos: Cooperação, evidências e implementação’. O evento iniciou nesta segunda-feira (27) e tem programação até a quarta-feira (29), em Bogotá, na Colômbia.

Em razão das ações desenvolvidas pelo Município na implementação da Estratégia Alimenta Cidades, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) foi convidada a participar da programação e integra o painel ‘Cidades e governos subnacionais como plataformas territoriais de inovação e transformação dos sistemas alimentares’, nesta terça-feira (28).

A representação do Município está a cargo do diretor de Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional, Ítalo Procópio. “Estamos levando aos países da América Latina a experiência do Programa Bora Comer, que reúne equipamentos de segurança alimentar como Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos. É importante compartilhar esse trabalho e trocar experiências que fortaleçam as ações de segurança alimentar nos territórios”, afirmou.

O encontro integra as ações de um projeto internacional voltado ao fortalecimento da agenda regional de sistemas alimentares na América Latina e no Caribe, resultado de parceria entre o Governo do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura Food and Agriculture Organization (FAO).

A iniciativa busca qualificar políticas, programas e estratégias relacionadas à produção sustentável, ao abastecimento, ao acesso e ao consumo de alimentos, além de incluir ações voltadas à igualdade de gênero e à inclusão de populações em situação de vulnerabilidade social.

O evento reúne representantes de governos nacionais e subnacionais, especialistas, pesquisadores, integrantes da sociedade civil e equipes técnicas da FAO para discutir políticas e estratégias para os sistemas agroalimentares urbanos e periurbanos, com foco em cooperação, evidências e articulação entre diferentes níveis de governança.