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Prefeitura de João Pessoa realiza evento para modernização da gestão pública por meio da tecnologia

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A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Unidade Municipal de Tecnologia da Informação (UMTI), e em parceria com a Softplan, realiza, na próxima quinta-feira (30), o Conexão GovTech – Edição Paraíba. O evento é gratuito e voltado à modernização da gestão pública por meio da tecnologia. O Conexão GovTech vai acontecer na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, das 8h30 às 14h. As vagas são limitadas, sendo necessário realizar a inscrição com antecedência.

A programação do evento reunirá gestores e especialistas para discutir temas como digitalização de processos, eficiência administrativa, uso de dados na tomada de decisão e transformação digital no setor público.

Entre os palestrantes, estão o presidente da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (Anciti), Bernardo D’Almeida; o secretário de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, Guido Lemos; o coordenador-geral da UMTI de João Pessoa, Bruno Crispim; e o gerente de Infraestrutura da Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (Sucop), Rafael Araújo.

Bruno Crispim afirmou que a Prefeitura de João Pessoa é referência em modernização da administração pública. Ele remonta que, desde 2021, a gestão foi modernizada a partir dos investimentos em tecnologia. Os processos passaram para o meio digital a partir da plataforma ‘Prefeitura Conectada’, e o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ reúne 1.500 serviços mapeados para 480 mil usuários.

“Antes, as pessoas se dirigiam ao Centro Administrativo Municipal para resolver demandas pessoalmente. Hoje, a realidade é outra a partir da tecnologia, já que os processos são digitais. Então, precisamos compartilhar isso com outros municípios”, ressaltou.

O coordenador destaca ainda a importância de capacitar cada vez mais os servidores no uso das novas tecnologias e cita a realização de eventos com grandes empresas do setor, como IBM e Nokia, além das parcerias com empresas de cibersegurança e participação no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, evento que será novamente sediado em João Pessoa.

Inscrições – O Conexão GovTech é um encontro para prefeitos, secretários e lideranças públicas de toda a Paraíba que buscam soluções práticas para tornar a gestão mais eficiente, organizada e reconhecida. A inscrição é gratuita e deve ser feita neste link, onde também está disponível a programação completa do evento.

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