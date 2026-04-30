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submissão de trabalhos científicos está aberta até 10 de maio – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Por MRNews

O prazo para a submissão de trabalhos científicos da Semana da Enfermagem do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) já está aberto. Os trabalhos podem ser enviados até o dia 10 de maio.

A Semana da Enfermagem acontece entre os dias 25 e 29 de maio e, neste ano, tem como tema “Promoção da Saúde em todos os ciclos da vida”. A programação inclui desde minicursos e palestras até mesas-redondas e apresentação oral dos trabalhos científicos. O evento também disponibiliza momentos para as PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde), também conhecidas como terapias complementares.

“O HRMS é o maior hospital público de Mato Grosso do Sul e a Semana da Enfermagem vem para celebrar o Dia do Enfermeiro e dos Técnicos de Enfermagem e também para disseminar conhecimento. É um espaço para a troca de vivências, aprendizado e atualização, além de incentivo à produção científica”, explica a coordenadora da Semana da Enfermagem do HRMS, Juliana Leite Liberalli.

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Juliana Liberalli explica, ainda, que a programação proposta tem a ideia de aproximar instituições, profissionais, estudantes, residentes e pesquisadores, criando uma rede que fortaleça a promoção de saúde em todos os ciclos da vida. As inscrições para o evento serão abertas em breve.

Submissão de trabalhos

Serão aceitos trabalhos que se enquadrem em uma das categorias a seguir: Inovação; Relato de experiência; ou Estudo de caso. Para ser submetido, é necessário que seja um resumo simples de, no mínimo, 250 palavras, e, no máximo, 500. O modelo do resumo para submissão está disponível aqui. O resumo deve ser enviado para o e-mail [email protected].

Cada trabalho pode ter até oito autores e deve ser indicado, em negrito, o autor responsável pela apresentação oral no dia 28 de maio, às 9h.

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Cada modelo deve conter as seguintes informações:

  • Inovações: introdução, objetivo, metodologia, resultados esperados/alcançados, aplicabilidade;
  • Relato de experiência: introdução, atividades realizadas, considerações finais;
  • Estudo de caso: introdução, objetivo, metodologia, resultados, considerações finais.

O autor responsável pela submissão será comunicado, por e-mail, sobre o aceite do trabalho, além do horário e dia da apresentação, além do formato do template.

Patrícia Belarmino, Comunicação HRMS

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