Sabores roraimenses conquistam espaço e impulsionam negócios no Parque Anauá

A gastronomia é uma das grandes estrelas do Festival Viva Roraima, realizado pelo Governo de Roraima em parceria com o Sebrae-RR até este domingo, 26, no Parque Anauá.

No espaço Cozinha Show, o público acompanha aulas e demonstrações culinárias com chefs convidados, que valorizam ingredientes típicos da região em preparos criativos e acessíveis.

Nesta edição, participam chefs de diferentes estados, como Antônio Filho e Flora Dias, do Amapá, Paulo Machado, do Mato Grosso do Sul, além dos roraimenses Hélio Dias e Denise Rohnelt Araújo. As apresentações utilizam insumos regionais – como peixes de água doce e frutas nativas, a exemplo de buriti e cupuaçu – evidenciando o potencial da culinária amazônica.

Um dos destaques da programação foi a apresentação da chef Flora Dias, que trouxe ao público uma releitura criativa: a feijoada de pirarucu, com aproveitamento integral do peixe.

“Estou utilizando todas as partes do pirarucu: a pele para fazer pururuca, a carne defumada e também o pirarucu salgado. É uma feijoada que se aproxima da de frutos do mar, mas com o pirarucu como protagonista”, explicou.

Para a chef, a valorização dos ingredientes regionais é essencial para ampliar o alcance da culinária nortista. “A gastronomia do Norte tem potencial para ultrapassar fronteiras e alcançar a alta cozinha internacional”, destacou.

A proposta também chamou a atenção do público. O servidor Edgar Oliveira, que visitava o evento com a esposa, ressaltou a importância da experiência.

“Sou de Roraima e não conhecia uma feijoada de pirarucu. É importante ter acesso a essa diversidade, porque muitas vezes não conhecemos as riquezas que temos no próprio estado”, afirmou.

Além da experiência gastronômica, o festival também funciona como vitrine para empreendedores locais. Restaurantes, produtores e pequenos negócios encontram no evento uma oportunidade de apresentar seus produtos, ampliar a clientela e testar a aceitação do público.

A empreendedora Jéssica Gonçalves, que atua no segmento de doces e salgados, destacou o impacto positivo da iniciativa.

“Estamos apresentando nossos brownies, que não têm leite, e atendemos uma demanda que vem crescendo. É uma oportunidade de divulgar nosso trabalho e também valorizar os produtores regionais que são nossos parceiros”, disse.

O superintendente do Sebrae-RR, Emerson Baú, reforçou que o setor gastronômico é composto majoritariamente por pequenos negócios e que ações como o festival fortalecem toda a cadeia produtiva.

“Esse espaço permite mostrar alternativas para os empreendedores inovarem, ampliarem seus mercados e, consequentemente, gerarem mais emprego e renda”, ressaltou.

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