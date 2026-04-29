NOTÍCIAS

A Secretaria de Meio Ambiente de Guaratinguetá, a convite da Guarda Mirim, desenvolveu uma ação voltada à promoção da sustentabilidade e à valorização dos espaços públicos

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em A Secretaria de Meio Ambiente de Guaratinguetá, a convite da Guarda Mirim, desenvolveu uma ação voltada à promoção da sustentabilidade e à valorização dos espaços públicos

A iniciativa teve origem no módulo de sustentabilidade trabalhado com os alunos da Guarda Mirim, que despertou o interesse em transformar o conhecimento adquirido em uma ação prática. A partir dessa mobilização, os próprios jovens buscaram a Secretaria para propor uma intervenção concreta: o plantio de árvores frutíferas na área externa da instituição.

A ação contou com o acompanhamento técnico da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que orientou os participantes quanto à escolha das espécies mais adequadas ao ambiente urbano, bem como às técnicas corretas de plantio e manejo. Ao todo, foram plantadas cinco mudas de pequeno porte: duas pitangueiras, dois araçazeiros e um jambo.

A iniciativa contribui para a melhoria da qualidade ambiental, incentiva práticas sustentáveis e fortalece a conscientização ecológica dos jovens, gerando impactos positivos que se estendem para além do ambiente da instituição.

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Prefeitura de João Pessoa promove 3ª edição do Campeonato de Futmesa das Favelas

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), promove a 3ª edição do Campeonato de Futmesa das Favelas — um circuito que vai reunir jovens atletas e praticantes da modalidade em diferentes comunidades da capital paraibana. A competição inicia […]
NOTÍCIAS

Eleita pela 1ª primeira vez: Carol Dantas diz que seus projetos principais na Câmara serão voltados ao empreendedorismo, esporte, cultura e entretenimento

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Leonardo Paixão/Rádio 93FM A vereadora Carol Dantas (PSD), eleita para o seu primeiro mandato no último domingo, 6, com 2.647 votos, concedeu entrevista à Rádio 93FM na tarde desta quinta-feira, 10. Ela foi a quarta a participar da série de entrevistas com vereadores eleitos em 2024, no programa Rádio Verdade, apresentado pelo jornalista Romano […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Hospital Júlia Kubitschek inicia atendimento a pacientes de mucopolissacaridose e amplia assistência a doenças raras em Minas 

Posted on Author boavistaagora.com.br

Na tarde desta quarta-feira (25/3), o Hospital Júlia Kubitschek (HJK), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), realizou um evento especial para recepcionar com todo carinho os primeiros pacientes de mucopolissacaridose, marcando o início do tratamento da doença na unidade, que já é referência em síndromes raras no estado. Um momento de muita emoção das equipes assistenciais e dos familiares dos pacientes.   Agora, usuários a partir dos 16 anos – que antes eram tratados no […]