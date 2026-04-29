A Secretaria de Meio Ambiente de Guaratinguetá, a convite da Guarda Mirim, desenvolveu uma ação voltada à promoção da sustentabilidade e à valorização dos espaços públicos

A iniciativa teve origem no módulo de sustentabilidade trabalhado com os alunos da Guarda Mirim, que despertou o interesse em transformar o conhecimento adquirido em uma ação prática. A partir dessa mobilização, os próprios jovens buscaram a Secretaria para propor uma intervenção concreta: o plantio de árvores frutíferas na área externa da instituição.

A ação contou com o acompanhamento técnico da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que orientou os participantes quanto à escolha das espécies mais adequadas ao ambiente urbano, bem como às técnicas corretas de plantio e manejo. Ao todo, foram plantadas cinco mudas de pequeno porte: duas pitangueiras, dois araçazeiros e um jambo.

A iniciativa contribui para a melhoria da qualidade ambiental, incentiva práticas sustentáveis e fortalece a conscientização ecológica dos jovens, gerando impactos positivos que se estendem para além do ambiente da instituição.