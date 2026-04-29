Cras Móvel atende em Inhayba na próxima quarta-feira (6) – Agência de Notícias

O Cras Móvel, unidade itinerante da Prefeitura de Sorocaba, coordenado pela Secretaria da Cidadania (Secid), atenderá, na próxima quarta-feira (6), das 9h às 12h, na Estrada de Inhayba, 97 – Inhayba, em frente ao Bar da Silvana, próximo ao ponto final de ônibus.

O objetivo da ação é aproximar ainda mais o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da população, levando, semanalmente, os serviços socioassistenciais oferecidos nas unidades fixas, como Cadastro Único (CadÚnico), orientações sobre benefícios sociais, campanhas educativas, entre outros.

O Cras Móvel conta com uma van exclusiva equipada com toda a estrutura para atender à população, com qualidade e conforto. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6900.