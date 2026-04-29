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Curso de Xadrez da Udesc Joinville está com inscrições abertas

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Interessados em aprender técnicas básicas de xadrez ainda podem participar do curso para iniciantes oferecido pela Udesc Joinville, por meio do NexT – Núcleo de Estudos de Xadrez & Tecnologias. A atividade é aberta a pessoas de todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia.

O curso já está em andamento — teve início no dia 16 de abril e segue até junho — e conta com um total de oito encontros semanais, realizados às quintas-feiras, das 19h às 20h30. As aulas acontecem no bloco F, sala F212, na Udesc Joinville, e todo o material é fornecido pelo NexT.

De acordo com o coordenador do projeto, professor Kariston Pereira, há previsão de novas edições no próximo semestre, incluindo uma nova turma para iniciantes e outra com foco em táticas para alunos de nível mais avançado.

O NexT é um núcleo de estudos e uma comunidade de prática dedicada ao xadrez, com a missão de promover o aprendizado contínuo do jogo em conexão com pesquisa, desenvolvimento e disseminação de teorias e tecnologias voltadas ao ensino, treinamento e prática.

Além dos cursos gratuitos, o projeto oferece encontros semanais de prática na universidade e também organiza campeonatos online por meio de seu clube no Lichess:
https://lichess.org/team/next-nucleo-de-estudos-em-xadrez–tecnologias

Para mais informações, acesse a página institucional:
https://www.udesc.br/cct/nextxadrez

Assessoria de Comunicação da Udesc Joinville
E-mail: comunicacao.cct@udesc.br
Telefone: 47 34817882

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