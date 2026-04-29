Curso de Xadrez da Udesc Joinville está com inscrições abertas

Interessados em aprender técnicas básicas de xadrez ainda podem participar do curso para iniciantes oferecido pela Udesc Joinville, por meio do NexT – Núcleo de Estudos de Xadrez & Tecnologias. A atividade é aberta a pessoas de todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia.

O curso já está em andamento — teve início no dia 16 de abril e segue até junho — e conta com um total de oito encontros semanais, realizados às quintas-feiras, das 19h às 20h30. As aulas acontecem no bloco F, sala F212, na Udesc Joinville, e todo o material é fornecido pelo NexT.

De acordo com o coordenador do projeto, professor Kariston Pereira, há previsão de novas edições no próximo semestre, incluindo uma nova turma para iniciantes e outra com foco em táticas para alunos de nível mais avançado.

O NexT é um núcleo de estudos e uma comunidade de prática dedicada ao xadrez, com a missão de promover o aprendizado contínuo do jogo em conexão com pesquisa, desenvolvimento e disseminação de teorias e tecnologias voltadas ao ensino, treinamento e prática.

Além dos cursos gratuitos, o projeto oferece encontros semanais de prática na universidade e também organiza campeonatos online por meio de seu clube no Lichess:

https://lichess.org/team/next-nucleo-de-estudos-em-xadrez–tecnologias

Para mais informações, acesse a página institucional:

https://www.udesc.br/cct/nextxadrez

Assessoria de Comunicação da Udesc Joinville

E-mail: comunicacao.cct@udesc.br

Telefone: 47 34817882