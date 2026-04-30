Agência Minas Gerais | Governo de Minas anuncia R$ 440 milhões em obras e projetos de infraestrutura rodoviária para região do Campo das Vertentes

Relacionadas



O governador Mateus Simões anunciou, nesta quinta-feira (30/4), investimentos de R$ 440 milhões em obras e projetos de infraestrutura rodoviária para a região do Campo das Vertentes, com destaque para a pavimentação da MG-338, entre Ibertioga e Piedade do Rio Grande, que já está com licitação aberta.

O anúncio ocorreu após reunião com 16 prefeitos e quatro vice-prefeitos na Praça de Serviços – Governo Presente, em Barbacena, capital provisória do estado, até esta quinta-feira (30/4). Neste encontro, o governador e as autoridades municipais definiram as aplicações dos recursos da desestatização da Copasa, que serão voltados para a infraestrutura do estado.

























“Gostaria de começar anunciando as obras do primeiro semestre deste ano, que somam R$ 55 milhões: recuperação funcional da MG-55, de Piranga a Presidente Bernardes; MG-129, de Ouro Preto a Ouro Branco; MG-275 de Capela Nova a Carandaí; na MG-405, recuperação de 2 quilômetros em Caranaíba; LMG-844, Queluzito a Casa Grande a BR-040”, enumerou o governador.

Simões detalhou ainda as intervenções que serão iniciadas no segundo semestre de 2026, com investimentos na casa de R$ 150 milhões.

“MG-448 a partir da BR-040 na direção de Paiva, para recuperação de uma parte de serra; MG-132 e MG-265, nos trechos de Cipotânea, Alto Rio Doce, Desterro do Melo”, acrescentou.

Projetos e orçamentos

Além da liberação dos recursos para a Região do Campo das Vertentes, o chefe do Executivo estadual estuda a confecção de projetos e orçamentos que somam cerca de R$ 11,2 milhões para que novas obras sejam iniciadas nos próximos anos.

Destaque para as os projetos da LMG-841 de Mercês a Nazareno e da ligação de Cipotânea a Brás Pires, além do projeto de Cipotânea a Rio Espera, o contorno de São Vicente de Minas, a recuperação de Antônio Carlos a Barbacena, a ponte da LMG-844 sobre o Rio Paraopeba.

O governador também comunicou o projeto de pavimentação de Lamim a Itaverava, o de Rio Espera a Capela Nova, e a execução de dois convênios, um com a prefeitura de Barbacena e um com a prefeitura de Ressaquinha para os projetos dos contornos das cidades.

MG-338 entre Ibertioga e Piedade do Rio Grande

Para 2027, o governador anunciou a liberação da obra de Ibertioga a Piedade do Rio Grande, com investimentos de R$ 86 milhões. Essa intervenção já está com licitação aberta. “Essa obra representa mais do que infraestrutura, ela é desenvolvimento regional, geração de oportunidades e melhoria direta na qualidade de vida da população de toda a região”, avaliou.

Com 13,2 quilômetros de extensão, a intervenção integra o programa Caminhos pra Avançar, voltado à ampliação e qualificação da infraestrutura rodoviária no estado.

O valor de referência previsto no edital é de cerca de R$ 59,4 milhões. O processo será realizado por meio de concorrência eletrônica, adotando como critério o menor preço.

A documentação poderá ser enviada entre 30/3 e 11/5, até às 9h30, exclusivamente pelo portal oficial de compras do Estado. A sessão pública de abertura está prevista para a mesma data e horário.

Intervenções a longo prazo

Fechando os anúncios em Barbacena, o governador Mateus Simões falou sobre convênios com prefeituras da região para novos projetos, além de obras para 2028.

“Vamos fazer um convênio no começo de 2027 com Carandaí para fazer um contorno em Carandaí saindo da BR-040 para tirar as carretas de dentro da cidade. Além disso, está prevista a recuperação completa da LMG-270 de Carmópolis a Passatempo”, destacou o governador.

“Para 2028, a gente tem a previsão da obra da MG-28, que é o asfaltamento de Dores do Turvo ao Alto Rio Doce, essa obra muda completamente a ligação das duas regiões. É uma obra de R$ 107 milhões”, finalizou Simões.

Governo Presente

A reunião em Barbacena está inserida na programação de transferência da capital do estado para Barbacena, dentro da iniciativa Governo Presente.

As transferências provisórias se repetem por 19 cidades até junho, numa ação que busca reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de possibilitar ao governador conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores locais, incluindo os municípios ao redor de cada capital provisória.

Com isso, o Governo de Minas pretende destacar o papel estratégico desempenhado pelos municípios no fortalecimento das políticas públicas, na descentralização administrativa e na promoção do desenvolvimento regional.

A iniciativa reforça a importância de aproximar a administração pública estadual das diversas regiões de Minas Gerais, estimulando o diálogo federativo, a articulação institucional e a presença do Estado em cada território.