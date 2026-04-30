Campanha de atualização cadastral de rebanhos é prorrogada até 15 de maio

Produtores rurais de Roraima têm até o dia 15 de maio para atualizar os dados de seus rebanhos na Campanha de Atualização Cadastral 2026. Inicialmente prevista para encerrar em 30 de abril, a ação foi prorrogada pelo Governo do Estado, por meio da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima), e segue obrigatória para todos os criadores.

Durante o período, os produtores devem informar a situação atual dos animais, incluindo bovinos, bubalinos, equinos, asininos (jumentos), muares (animais híbridos, como mulas e burros), ovinos, caprinos, aves, suínos, animais aquáticos e abelhas.

A atualização pode ser feita presencialmente em uma das UDAs (Unidades de Defesa Agropecuária) nos municípios ou de forma online, por meio do sistema Sigaderr, para produtores com acesso ativo. Para facilitar o processo, a Aderr disponibiliza ainda uma ficha educativa com orientações passo a passo.

De acordo com o presidente da Aderr, Marcelo Parisi, a atualização cadastral é fundamental para garantir eficiência no controle sanitário do rebanho estadual.

“Com a atualização, conseguimos agir com mais rapidez em casos de notificação de doenças. Isso fortalece a defesa agropecuária, protege a saúde animal e contribui para a segurança da população e da economia do Estado”, destacou.

O diretor de Defesa Animal, Diego Costa, reforçou que a medida é essencial para prevenir a disseminação de doenças.

“A principal forma de transmissão de doenças é o trânsito de animais. Por isso, é indispensável que os produtores mantenham seus cadastros atualizados dentro do prazo”, enfatizou.

Sanções

Os produtores que não realizarem a atualização até o prazo estabelecido estarão sujeitos a sanções administrativas. Entre as penalidades estão o bloqueio da propriedade e a suspensão da movimentação de animais, impedindo tanto o envio quanto o recebimento de rebanhos.

Sem a regularização, também não será possível emitir a GTA (Guia de Trânsito Animal), documento obrigatório para o transporte, o que inviabiliza a comercialização regular.

A campanha tem como objetivo manter atualizados os dados dos rebanhos no Estado e fortalecer a atuação da defesa agropecuária junto aos produtores rurais.

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