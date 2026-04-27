Exposição celebra os 50 anos da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu

A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) segue celebrando seus 50 anos. Nesta quarta-feira (29), às 18h30, o Complexo Cultural Mário Marques abre as portas para a abertura da exposição fotográfica “FENIG 50 anos – Há meio século fazendo história na educação e na cultura de Nova Iguaçu”, uma realização da Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da FENIG, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT). A mostra ficará aberta ao público de 30 de abril a 31 de maio, de terça a sábado, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

O público que visitar a exposição terá a oportunidade de conhecer os projetos realizados ao longo das cinco décadas. As imagens nos totens mostram o documento do decreto de criação, as personalidades femininas que foram cruciais na liderança da FENIG e as principais realizações da fundação. O Complexo Cultural Mário Marques fica na Rua Getúlio Vargas, nº 51, no Centro de Nova Iguaçu.

Órgão da Prefeitura de Nova Iguaçu, a FENIG, foi fundada em 5 de janeiro de 1976, pelo então prefeito João Batista Barreto Lubanco, pelo decreto número 1.475, quando a Fundação é instituída de fato e de direito. A FENIG começa como uma entidade fomentadora de projetos da Secretaria Municipal de Educação. Em essência, uma ampliadora dos recursos da rede Educacional, como promotora de treinamento e realizadora de estudos e pesquisas. Além disso, a Fundação estava habilitada a promover cursos, seminários e congressos com a participação de professores e pais de alunos.

No setor Cultural, a FENIG foi criada com a missão de promover e restaurar o patrimônio histórico e artístico, celebrando convênios para dar ênfase aos programas culturais, além de contribuir para a eficácia das políticas públicas no setor.

“A FENIG hoje está consolidada como uma realizadora de ações e projetos não só no campo Educacional e Cultural, mas como uma entidade geradora de trabalho e renda, por meio do Programa Municipal de Artesanato, e de apoio à pesquisa, à promoção e valorização das boas práticas na nossa cidade, como o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita e os Prêmios Literário Antônio Fraga e Fenig Destaque Iguaçuano. A exposição mostra a evolução da Fundação, que cresce junto com Nova Iguaçu, ao longo dessas cinco décadas”, afirma o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.

Além da exposição, a fundação terá diversas programações para celebrar seu quinquagésimo aniversário ao longo do ano. A primeira delas ocorreu no fim de março, com a entrega do 5º Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano. Além disso, uma logo alusiva aos 50 anos vem sendo utilizada em todos os eventos e atividades da fundação.