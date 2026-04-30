Polícia Civil e PRF firmam acordo para reforçar combate ao crime em Roraima

Em uma ação estratégica para intensificar o enfrentamento à criminalidade, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) firmaram, nesta terça-feira, 28, um acordo de cooperação técnica voltado à integração de sistemas, compartilhamento de dados e desenvolvimento de operações conjuntas no Estado.

O acordo foi formalizado pelo delegado-geral da Polícia Civil, Luciano Silvestre, e pelo superintendente da PRF em Roraima, Marcelo Aguiar, durante solenidade realizada na sede da Delegacia-Geral. Também participaram do encontro o delegado-geral Jimmy Santana, o diretor administrativo da PCRR, Wesley Costa de Oliveira, além de equipes do Núcleo de Inteligência e policiais rodoviários federais.

De acordo com a Polícia Civil, a parceria representa um avanço na atuação integrada das forças de segurança, ampliando a capacidade de investigação, repressão qualificada e resposta a crimes, especialmente aqueles de caráter interestadual.

O convênio prevê cooperação mútua no compartilhamento de sistemas tecnológicos, acesso a bases de dados estratégicas, realização de operações conjuntas, capacitações técnicas e intercâmbio de informações de inteligência, além de ampliar a capacidade de resposta no combate ao crime organizado, tráfico de drogas, crimes patrimoniais e outras práticas que exigem atuação coordenada entre as forças de segurança.

Para o delegado-geral Luciano Silvestre, a iniciativa fortalece a política de integração das forças de segurança no Estado.

“Estamos consolidando uma parceria estratégica. A Polícia Civil irá compartilhar sistemas próprios e também terá acesso a ferramentas da PRF, ampliando nossa capacidade investigativa e operacional. Essa integração contribui diretamente para uma atuação mais eficiente no combate à criminalidade”, afirmou.

O superintendente da PRF em Roraima, Marcelo Aguiar, destacou que o acordo amplia a troca de informações e fortalece o enfrentamento às organizações criminosas.

“A PRF está satisfeita em firmar esse acordo com a Polícia Civil. Vamos disponibilizar sistemas como o Alerta Brasil, além de intensificar o intercâmbio de dados e informações estratégicas que apoiam as investigações e ações operacionais”, ressaltou.

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