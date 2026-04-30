Diretor da Funjope prestigia inauguração do Ponto de Cultura Mulheres de Augusto, em Sapé

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, Marcus Alves, participou, nesta quinta-feira (30), no município de Sapé, da inauguração do ponto de Cultura do Coletivo Mulheres de Augusto, trabalho premiado no programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura (MinC). Na ocasião, aconteceu também a entrega de uma fornalha para fabricação de cerâmica, dentro da programação dos 142 anos de nascimento do poeta Augusto dos Anjos.

“Nós temos, há cerca de dois anos, um trabalho de diálogo e de integração com o município de Sapé, trocando experiências na área de cultura, colaborando mutuamente com a formação de um público e de uma política municipal de cultura para aquele município. Esta semana tive a honra de ter sido convidado para participar da Semana de Augusto dos Anjos que culminou, nesta quinta-feira, com a inauguração da sede do Ponto de Cultura Mulheres de Augusto”, iniciou Marcus Alves.

Ele ressaltou que é um projeto premiado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), desenvolvido pelo Ministério da Cultura. “É importante para a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa ter esse contato com os demais gestores porque nós temos em João Pessoa, por exemplo, 82 pontos de cultura, e eu acompanho o desenvolvimento deles não apenas em nosso município, mas também em todo o estado por conta do nosso trabalho junto ao Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, o qual eu presido”, disse.

Marcus Alves também destacou o apoio do prefeito da Capital: “É fundamental o estímulo que o nosso prefeito Leo Bezerra nos dá no sentido de promovermos essa integração com o Ministério da Cultura, mas principalmente dialogar e integrar também municípios paraibanos como temos feito com Sapé, Pilar, Itabaiana, Taperoá, Cabedelo, um conjunto grande de municípios com os quais mantemos um diálogo permanente, acompanhamento, troca de ideias e de projetos”, acrescentou.

Ana Almeida, gerente de Fomento à Cultura de Sapé, destacou a importância da participação do diretor da Funjope. “Marcus Alves nos deu a honra de nos prestigiar. Ele esteve nesta quarta-feira (29) no diálogo com os escritores sobre Augusto dos Anjos e José Lins do Rego. Hoje também tivemos um encontro muito feliz. Todos ficamos muito felizes com a presença dele, que veio conhecer o trabalho delas. Ficamos muito lisonjeados”, disse.

A gerente explicou que, com o benefício que receberam do programa Cultura Viva, as oito mulheres que integram o Coletivo Mulheres de Augusto construíram o Ponto de Cultura nas terras da Usina Santa Helena, onde o poeta nasceu. O espaço também abriga a fornalha que foi produzida pelo artista plástico Romualdo Batista. O Ponto de Cultura existe há 10 anos, parou durante a pandemia e agora retoma as atividades em um espaço próprio.

“Encerramos hoje a programação do aniversário de nascimento do poeta Augusto dos Anjos, fechando com chave de ouro com as Mulheres de Augusto. Elas realizam um trabalho com argila e todos os produtos desenvolvidos são dentro do universo de Augusto dos Anjos. Isso foi muito importante para a autoestima delas e, para nós, foi grandioso”, pontuou.

Entre os objetos que produzem estão pontos que são tombados, a exemplo do memorial, a poesia, a réplica do piso da casa, o tamarindo, animais silvestres do local, casinhas que são dos moradores da própria usina e a capela onde Augusto dos Anjos se batizou. No Ponto de Cultura Mulheres de Augusto também acontece a fabricação de um licor de tamarindo, trabalho de crochê, chaveiros, bordado em panos de prato com a temática de Augusto dos Anjos.