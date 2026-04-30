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Hemoraima estará aberto ao público no feriado desta sexta-feira para reforçar estoque

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Durante o feriado do Dia do Trabalho, que será celebrado nesta sexta-feira, 1º de maio, o Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) manterá atendimento ao público para doação de sangue. A unidade funcionará em horário especial, das 7h às 12h, em uma ação voltada para o reforço dos estoques.

A diretora-geral da unidade, Patrícia Veríssimo, reforça que a doação de sangue é um ato essencial e insubstituível para a manutenção da rede de saúde.

“Uma única doação pode salvar até 4 vidas, mas acima de tudo é um ato que significa muito na vida de quem recebe. Nós precisamos manter os nossos estoques adequados e isso é uma responsabilidade de toda a sociedade. Eu, você e todos nós juntos podemos garantir que as vidas não sejam interrompidas por falta de sangue”, afirmou.

Cada doação impacta diretamente o atendimento de pacientes em diferentes condições clínicas, o que evidencia o papel fundamental da participação da população nesse gesto de responsabilidade social e compromisso coletivo.

“Nesse dia 1º de maio enquanto você desfruta do repouso, há histórias de esperança como o de recém-nascidos que precisam de transfusão para iniciar suas vidas com saúde e vigor, histórias dos pacientes oncológicos que enfrentam a doença com muita coragem, de pessoas que estão na fila das cirurgias eletivas se preparando para a oportunidade de uma recuperação. Sabemos também que nos feriados há um aumento significativo do número de acidentes de trânsito e a sua generosidade pode salvar vidas”, destacou.

Quem pode doar?

Para ser um doador de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50kg, estar alimentado e ter dormido ao menos seis horas na noite anterior.

No momento da doação, é preciso apresentar um documento oficial com foto. Caso o interessado seja menor de 18 anos, deve estar acompanhado dos pais e se for um tutor legal deve ter o consentimento formal dos pais ou do responsável legal.

Além disso, é importante o voluntário estar saudável, não apresentar sintomas de gripe ou alergia, nem ter ingerido bebida alcoólica a menos de 24h antes da doação.

Doadores do sexo masculino podem doar a cada 61 dias e mulheres precisam de um intervalo de 91 dias para fazer a doação.

Se encaixando nesses critérios, o doador é cadastrado e encaminhado para uma entrevista, para em seguida passar por uma triagem. Não havendo nenhum impedimento, ele é encaminhado para a sala de coleta onde é feita a doação, que dura no máximo 10 minutos.

O Hemoraima fica localizado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento). O horário de funcionamento da unidade é de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h e de 13h30 às 17h.

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