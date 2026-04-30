Cartões Santander AAdvantage; veja como funcionam e quando é possível reduzir ou isentar a anuidade

Os cartões Santander AAdvantage voltaram a ganhar destaque entre os brasileiros que acumulam milhas para viagens internacionais. Vinculados ao programa da American Airlines, eles permitem o acúmulo de pontos que podem ser usados em voos no Brasil e no exterior, além de oferecer benefícios adicionais para quem busca status no programa.

No entanto, uma das principais dúvidas dos clientes é sobre a anuidade: afinal, é possível conseguir desconto ou até isenção? A resposta é sim — mas não existe uma regra única.

Quais são os cartões Santander AAdvantage

Atualmente, o Santander oferece três principais versões do cartão:

Gold / Quartz : até 3 milhas por dólar gasto, com anuidade de 12x de R$ 47 após os primeiros três meses gratuitos

: até 3 milhas por dólar gasto, com anuidade de 12x de R$ 47 após os primeiros três meses gratuitos Platinum : até 4 milhas por dólar, com anuidade de 12x de R$ 55

: até 4 milhas por dólar, com anuidade de 12x de R$ 55 Black: até 5 milhas por dólar, com anuidade de 12x de R$ 136 e acesso a salas VIP via LoungeKey (4 acessos por ano)

Todos os cartões permitem acúmulo de milhas no programa AAdvantage e também geram Loyalty Points, que ajudam o cliente a subir de categoria dentro do programa da companhia aérea.

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Benefícios oferecidos

Entre os principais benefícios dos cartões estão:

Resgate de passagens aéreas em mais de 20 companhias parceiras

Possibilidade de emitir voos nacionais a partir de 7.500 milhas por trecho

Milhas que não expiram, desde que haja movimentação a cada 24 meses

Uso em carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay

Até cinco cartões adicionais sem anuidade

Como funciona a anuidade

A política de anuidade dos cartões Santander AAdvantage não é totalmente padronizada quando se trata de isenção total. O banco trabalha com descontos automáticos em alguns casos e negociações individuais em outros.

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Desconto de 50%: quem tem direito

Existe uma regra mais clara para redução da anuidade pela metade:

Gold, Quartz e Platinum : clientes que são correntistas do Santander já garantem 50% de desconto na anuidade

: clientes que são correntistas do Santander já garantem 50% de desconto na anuidade Black: clientes com investimentos acima de R$ 150 mil no banco conseguem 50% de redução

Esse desconto é aplicado automaticamente, desde que os critérios sejam atendidos.

É possível zerar a anuidade?

Sim, mas não há uma regra fixa divulgada pelo banco.

A isenção total costuma depender de negociação direta com o Santander. Isso pode ser feito por:

Atendimento no aplicativo

Central telefônica

Gerente de conta (principalmente para clientes Select ou Private)

Na prática, o banco avalia o perfil do cliente antes de conceder o benefício.

O que pode ajudar na negociação

Alguns fatores aumentam as chances de conseguir 100% de isenção:

Alto volume de gastos no cartão

Relacionamento ativo com o banco

Investimentos aplicados

Uso frequente de produtos financeiros

Dependendo do caso, o cliente pode conseguir desde descontos maiores até a anuidade totalmente zerada.

Vale a pena pedir o cartão?

Os cartões Santander AAdvantage podem ser vantajosos para quem utiliza milhas com frequência, especialmente em viagens internacionais. O programa oferece boas possibilidades de resgate e parceria com diversas companhias aéreas.

Por outro lado, pagar a anuidade cheia pode reduzir bastante o custo-benefício, principalmente diante da concorrência de outros cartões premium no mercado.

Conclusão

Os cartões Santander AAdvantage oferecem bons benefícios para quem deseja acumular milhas e viajar mais. No entanto, o verdadeiro diferencial está na capacidade de negociar a anuidade.

Enquanto o desconto de 50% é relativamente fácil de conseguir, a isenção total depende do perfil do cliente e da relação com o banco. Por isso, a recomendação é clara: antes de desistir, vale a pena tentar negociar.

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