Encceja 2026 oferece oportunidade gratuita para jovens e adultos concluírem os estudos em Roraima

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), reforça o período de inscrições a partir de 4 de maio para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) 2026, uma oportunidade para quem não concluiu o ensino fundamental ou médio na idade adequada e deseja obter a certificação. Para participar é necessário ter no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino médio na data da prova.

De acordo com a servidora da Divisão de Educação de Jovens e Adultos, Ana Alves, o exame é uma ferramenta essencial de inclusão educacional. “O Encceja é o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. É um exame totalmente gratuito, ofertado pelo Governo Federal, e se destina aos jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada, permitindo a obtenção do diploma de conclusão”, destacou.

O Encceja possibilita ao participante conquistar o diploma de conclusão dos estudos por meio da avaliação de conhecimentos adquiridos ao longo da vida escolar e profissional.

Quem pode participar?

Para participar do exame, é necessário atender aos critérios de idade mínima estabelecidos: ter 15 anos completos na data da prova para a certificação do ensino fundamental e, no caso do ensino médio, é exigido que o candidato tenha no mínimo 18 anos completos na data de realização do exame.

Em Roraima, a aplicação do exame está prevista para o dia 23 de agosto de 2026, com realização nos municípios de Boa Vista, Rorainópolis e Uiramutã. Segundo Ana, “a descentralização facilita o acesso dos candidatos”, explicou.

Oportunidade de recomeço

Além de gratuito, o Encceja representa uma nova chance para quem deseja retomar os estudos e ampliar oportunidades no mercado de trabalho ou no ensino superior. A Secretaria de Educação orienta os interessados a não perderem o prazo de inscrição e destaca a importância da participação no exame como instrumento de transformação social e educacional.

O exame é composto por quatro provas objetivas e uma redação, abrangendo diferentes áreas do conhecimento conforme o nível de certificação. Para o ensino fundamental, são avaliadas as áreas de Ciências Naturais, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física, além de História, Geografia e Redação.

Já para o ensino médio, as provas contemplam Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação. O Cartão de Confirmação da Inscrição, com informações sobre local e horário das provas, será disponibilizado posteriormente no site oficial, e outras orientações podem ser consultadas no portal do Inep.

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